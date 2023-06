Mfe raggruppa le sue azioni e approva il dividendo

L’assemblea degli azionisti di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) ha approvato il bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e deliberato la distribuzione di un dividendo ordinario lordo pari a euro 0,05 (al lordo delle ritenute di legge applicabili) per ciascuna azione ordinaria A e azione ordinaria B. Il dividendo verrà posto in pagamento in data 26 luglio 2023 (con stacco cedola – n. 2 per le A e n. 3 per le B – il 24 luglio 2023 e record date il 25 luglio 2023).

I soci hanno ha inoltre: espresso un voto consultivo favorevole in merito alla Relazione sulla remunerazione per il 2022 e approvato la politica di remunerazione; deliberato l’esonero da responsabilità agli amministratori esecutivi e non esecutivi in carica nel 2022 per lo svolgimento, rispettivamente, delle funzioni di gestione e delle funzioni non esecutive; autorizzato il consiglio di amministrazione ad acquistare azioni proprie.



Inoltre, l’assemblea degli azionisti ha deliberato di modificare lo statuto sociale di MFE al fine di eseguire un raggruppamento azionario di entrambe le categorie di azioni – in base al quale 5 azioni ordinarie A saranno raggruppate in 1 azione ordinaria A; e 5 azioni ordinarie B saranno raggruppate in 1 azione ordinaria B – e, contestualmente al raggruppamento azionario, una diminuzione del valore nominale di ogni azione ordinaria A e azione ordinaria B, così raggruppate, a, rispettivamente, 0,06 euro e 0,60 euro.

Come funziona il raggruppamento

Il raggruppamento azionario è finalizzato a ridurre il numero di azioni in circolazione e a semplificare la gestione amministrativa delle stesse, migliorando al contempo la percezione del titolo sul mercato. Il raggruppamento azionario e la contestuale riduzione del valore nominale saranno attuati dal consiglio di amministrazione nel quarto trimestre del 2023 (e, quindi, dopo il pagamento della distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2022). (Teleborsa)