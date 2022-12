Microsoft acquisisce il 4% della Borsa di Londra per diventare la regina dei dati finanziari

Accordo decennale tra Microsoft e Lseg

Microsoft ha annunciato un accordo decennale con il gruppo London Stock Exchange (Lseg), la holding proprietaria della Borsa di Londra. L’azienda di Redmond acquisirà il 4% di Lseg per 2,8 miliardi di dollari. In cambio, la holding si impegnerà a spendere almeno la stessa cifra nei prossimi dieci anni in servizi di cloud computing.

Questo prevederà, per esempio, la migrazione della sua piattaforma dati e di altre infrastrutture tecnologiche in Azure. Anche lo spazio di dati e analisi ottenuto contestualmente all’acquisizione per 27 miliardi di dollari di Refinitiv, fornitore globale di dati e infrastrutture dei mercati finanziari, sarà integrato con le principali applicazioni Microsoft, tra le quali Teams e il pacchetto Microsoft 365.

Obiettivo competere con Bloomberg

Il primo obiettivo di questo accordo è la creazione di un unico prodotto per l’analisi e la collaborazione dei dati. Uno strumento attraverso il quale Lseg potrà ambire a competere con Bloomberg per il ruolo di piattaforma di riferimento per gli addetti ai lavori della finanza e degli investimenti.

Le due società guardano però anche oltre: sarebbero infatti intenzionate a integrare l’intelligenza artificiale cloud di Microsoft con l’analisi e la modellazione dei dati di Lseg per “co-sviluppare una nuova suite di soluzioni” per le istituzioni finanziarie. L’accordo porta grandi vantaggi a entrambe le società.

Microsoft apre infatti il proprio cloud ai 40mila clienti di Refinitiv e investe in uno dei principali competitor di Bloomberg. Lseg potrà contare sul supporto tecnologico e finanziario di uno dei colossi mondiali del cloud.