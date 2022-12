Finanza, Primo piano Gio 01 dicembre 2022

Mps, la Borsa festeggia i tagli del personale: il titolo sopra i 2 euro

Il titolo di Mps vola in Borsa nel giorno in cui i tagli di 4.125 persone diventano effettivi. Montepaschi sopra i 2 euro per la prima volta