Mps crolla in Borsa sui rumors della vendita dell'8 per cento del Mef

I rumors sulla possibile vendita del Tesoro della quota dell’8% di Mps hanno avuto come effetto immediato il contraccolpo sul titolo, che in Borsa arriva a perdere fino al 6%. Secondo l’indiscrezione pubblicata dal Messaggero, il Mef sarebbe pronto a cedere una fatta della sua partecipazione nella banca di Siena già entro la prima decade di ottobre. Attualmente il ministero detiene il 64,230% e avrebbe individuato Equita SIM come adviser della vendita.

I tecnici del Tesoro avevano ipotizzato che, la cessione di una quota inferiore al 10% sarebbe potuta essere assorbita agevolmente senza eccessive turbolenze. La risposta del mercato ha dimostrato che non è così, con il titolo che ha zavorrato Piazza Affari per tutta la giornata e ha trascinato al ribasso anche le azioni di Banco Bpm e Bper, individuati da tempo come principali commensali nell’affaire.

Il Mef avrebbe intenzione di allentare la sua partecipazione intorno al 56%, ma restando comunque ampiamente sopra la quota di controllo. Quota che, in ogni caso, in base gli accordi presi durante il salvataggio, dovrà dismettere entro giugno 2024.

“Il rischio di overhang di un collocamento sta crescendo e potrebbe non andarsene nel caso in cui venissero valutate ulteriori vendite entro giugno 2024, mentre per l’M&A potrebbe volerci tempo”, hanno fatto sapere gli analisti di Mediobanca. Fonti del governo hanno cercato di rassicurare, in giornata, che non c’è nessuna fretta per il collocamento della partecipazione, ma senza riuscire a fermare la pioggia di vendite sul titolo.