Mps va sotto i 2 euro, un dipendente su 5 è pronto ad andarsene

L’andamento di Mps

Quasi uno su cinque dei dipendenti Mps lasceranno volontariamente la banca prima della fine dell’anno, approfittando dello scivolo fino a sette anni predisposto dall’ad Luigi Lovaglio per tagliare i costi dell’istituto di credito. L’orientamento dei vertici della banca, infatti, da quanto si apprende, è quello di accogliere tutte le 4.125 richieste di adesione al fondo esuberi, invece dei 3.500 posti messi inizialmente a disposizione della.

Una buona notizia per i conti della banca, ma non nell’immediato, tanto che a Piazza Affari il titolo ha perso il 2% chiudendo a 1,95 euro, cioè sotto la soglia dei 2 euro a cui verranno emesse le nuove azioni dell’aumento di capitale. L’aumento delle uscite dei dipendenti dovrebbe far superare i 900 milioni di costi una tantum che Mps dovrà sostenere. Ma alzerà anche da 270 a oltre 300 milioni i risparmio annui che poi avrà a regime. A remare contro Mps ci sono anche alcune considerazioni filtrate dalla Bce, che ha individuato rischi legali e la sottocapitalizzazione come ostacolo ad una futura aggregazione.