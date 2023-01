Mps si mette a dieta per farsi trovare pronto per le nozze?

Ecco le banche interessate agli sportelli del Monte

Dopo il via libera alla distribuzione dei dividendi e le rassicurazioni sulla continuità aziendale torna in auge l’ipotesi di una vendita degli sportelli (si parla di un numero oscillante tra le 50o e le 800 unità) per farsi trovare pronto alle prossime nozze. L’indiscrezione su un possibile dimagrimento del Monte dei Paschi di Siena è stata rilanciata dal Messaggero che ha anche ipotizzato due possibili acquirenti per le filiali. Da una parte Unicredit che in questo modo rientrerebbe nella partita dopo essere stato per mesi a un passo dal chiudere l’acquisizione dell’istituto toscano e dall’altro Mcc che potrebbe rilevare a un centinaio di sportelli del Sud.

Le conseguenze della cura dimagrante sarebbero due. Nell’immediato consentirebbero a Siena di ridurre l’assorbimento di capitale avendo più margini per concedere crediti, dall’altro di trovare sempre più un equilibrio nei conti e di essere quindi più appetibile sul mercato. Da questo punto di vista le piste più calde restano quelle che portano a Bpm e Bper anche se c’è da ricordare che il vero obiettivo dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio è quello di tenere in vita la banca in un processo stand alone.