I big tech spingono ancora in alto il Nasdaq. Attesa per i conti di Microsoft

Futures poco mossi

I futures di Wall Street sono visti aprire poco mossi. Ieri è stato un inizio di settimana positivo per Wall Street, che chiude in rialzo la seconda sessione di fila. I dati macro hanno amplificato i timori che l’economia statunitense sia vicina a una recessione, alimentando le scommesse che la Fed continuera’ a rallentare il ritmo degli aumenti dei tassi. A spingere la Borsa di New York, il settore tech, in attesa nei prossimi giorni delle trimestrali delle Big del comparto Microsoft, Tesla, Ibm e Intel. Il Dow Jones guadagna lo 0,76% a 33.629,56 punti, lo S&P 500 l’1,18% a 4.019,35 punti e il Nasdaq +2,01% a 11.364,41 punti. Apple ha guidato la rincorsa delle big tech con un aumento di oltre il 3% per poi ripiegare a +2,35% in chiusura; Meta Platforms ha guadagnato il 2,60%, Alphabet l’1,94% e Tesla +7,7%.

LE STELLE DI WALL STREET

ADVANCED MICRO DEVICES

E’ balzato oltre il 9% dopo che Barclays ha alzato il rating a Interessante. Barclays ha anche aggiornato il rating di Qualcomm e Nvidia spingendo entrambe le azioni rispettivamente di oltre il 6% e il 7%.

MICROSOFT

Sale dello 0,98% Ha annunciato che amplierà la partnership con OpenAi, il laboratorio di ricerca sull’intelligenza artificiale, investendo 10 miliardi di dollari nei prossimi anni. Notizia che arriva a pochi giorni dall’ annuncio sul taglio di 10.000 posti di lavoro in scia all’ indebolimento dell’economia che sta impattando sulla domanda di software. Questa sera a mercati chiusi saranno pubblicati i dati del quarto trimestre. Si prevede che riflettano l’impatto del rallentamento della domanda, anche se le recenti misure di riduzione dei costi, inclusi i licenziamenti, potrebbero attenuare il colpo.

NIKOLA

La joint venture con Iveco ha firmato una lettera d’intenti con la tedesca GP Joule per la fornitura di 100 veicoli elettrici pesanti Nikola Tre. La consegna alla società tedesca dei primi 30 Nikola Tre a propulsione elettrica a celle a combustibile a idrogeno è prevista entro il 2024, informa una nota. I restati 70 veicoli verranno consegnati dalla joint venture Nikola Iveco Europe nel 2025. L’ordine è soggetto all’ottenimento da parte di GP Joule dei finanziamenti KsNI, il programma tedesco per supportare l’acquisizione di veicoli con motorizzazioni alternative e rispettose dell’ambiente. Nikola TRE sarà destinato alla logistica Long Range e avrà un’autonomia di fino a 800 km e un tempo di ricarica di circa 20 minuti.

PROCTER & GAMBLE

Barclays conferma il rating Overweight abbassandone tuttavia il TP da 161 a 158 dollari.

SALESFORCE

A +3,09% dopo la notizia che Elliott Management ha acquisito una partecipazione.

SEAGATE TECHNOLOGY

Barclays ha alzato la raccomandazione a overweight da equal weight. Gli analisti intravedono sviluppi positivi dall’applicazione della corrente continua e dell’intelligenza artificiale generativa.

SPOTIFY

Deutsche Bank ha alzato la raccomandazione da hold a buy. Ieri a guadagnato il 2,10% dopo l’annuncio del taglio del 6% della sua forza lavoro globale; il ceo Daniel Ek ha ammesso che l’azienda ha fatto investimenti troppo ambiziosi rispetto alla crescita dei ricavi.

WALT DISNEY

Avatar: The Way of Water ha sfondato quota 2 miliardi di dollari d’incasso a livello globale, piazzandosi al sesto posto nella classifica dei maggiori successi cinematografici di sempre.

WESTERN DIGITAL CORP

E’ un grande produttore di chip. E’ alzata all’8,66% dopo la notizia che potrebbe fondersi con la giapponese Kioxia Holdings.

ASIA

In Cina vanno avanti i festeggiamenti del capodanno lunare, Il Giappone segue la scia di Wall Street e sale, il Nikkei guadagna oltre l’1%. L’indice PMI Composite di Jibun Bank è salito a 50,8 da 49,7 di dicembre, è migliorata soprattutto la componente servizi.