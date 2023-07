Nasdaq, dal 24 luglio meno peso a Microsoft, Apple e Meta

L’indice tecnologico statunitense 100 ha annunciato un ribilanciamento unico nel suo genere che avrà luogo prima dell’apertura del mercato, lunedì 24 luglio 2023. Il motivo del ribilanciamento speciale è semplice: i 7 top titoli sono cresciuti così tanto da aver raggiunto il limite di peso fissato dall’indice per ogni titolo.

Oltre il 50% dell’indice è composto solo da Microsoft, Apple, Google, NVIDIA, Amazon, Tesla e Meta. Il nuovo ribilanciamento non rimuoverà nessuno degli stock esistenti e non ne aggiungerà di nuovi, aiuterà solo a ridistribuire il peso degli stock per evitare un’eccessiva concentrazione e ridurre i rischi.

La conseguenza diretta del ribilanciamento appena annunciato del Nasdaq è che i fondi comuni di investimento e gli ETF devono vendere parte delle loro 7 principali azioni esistenti e aumentare le loro posizioni nei restanti 93 stock.