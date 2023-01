Nasdaq in discesa, deludono i conti di Microsoft sotto le attese degli analisti

Wall Street piatta, la Ford vuole vendere ai cinesi

Il future del Nasdaq è in calo dello 0,5% dopo la chiusura di New York in ordine sparso. Il Dow Jones a +0,31% e 33.733 punti, S&P 500 4.015 punti (-0,10%), Nasdaq indietro dello 0,27% a 11.334 punti. Oggi sono in calendario i conti di Tesla (+0,10%), Ibm (-0,26%) e Boeing (+0,94%). In ordine sparso i titoli dei produttori dei chip, tra cui Nvidia, Intel e Broadcom, che hanno fatto rispettivamente +0,38%, -1,16% e +0,58%. Occhi puntati sul Pil Usa del quarto trimestre, in agenda domani, per capire l’impatto sull’economia dei rialzi dei tassi della Federal Reserve. Gli analisti sembrano credere che la Fed rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi visti gli ultimi dati che segnalano un’economia a stelle e strisce in frenata.

LE STELLE DI WALL STREET

ADVANCED MICRO DEVICES

Chiusura 68,6 $ (-1,2%) Blayne Curtis, analista di Barclays, ha migliorato il rating sul titolo da Equal Weight a Overweight. Per Curtis, il produttore di chip di Sunnyvale grazie ai nuovi processori può erodere ulteriori di quote di mercato alla storica rivale Intel

ALPHABET (GOOGLE)

Chiude a 91,38$ (-0,36%) Il Dipartimento di Giustizia si avvia a fare causa a Google per posizione dominante sul mercato della pubblicità digitale. Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l’azione legale potrebbe essere avviata in settimana, forse già nelle prossime ore.

FORD

Chiusura a 12,74$ (0,47%) Sarebbe in trattative per vendere un impianto di produzione in Germania a BYD, casa di auto elettriche cinese. Si tratta dello stabilimento di Saarlouis, che dovrebbe chiudere nel 2025. Ford starebbe valutando anche l’interesse di circa 15 potenziali investitori. Il sindacato ha reso noto che il gruppo statunitense ha intenzione di tagliare 3.200 posti di lavoro in Europa, in gran parte in Germania, e di spostare lo sviluppo di alcuni prodotti negli Stati Uniti (2.500 persone) ) e il settore amministrativo.

GENERAL ELECTRIC

Chiusura a 80,7$ (+1,17%). Batte le stime sull’utile per azione nel quarto trimestre.

HALLIBURTON

Chiude a 39,84$ (-1,8%). Conclude il trimestre con un utile per azione di 0,72 dollari, di poco meglio delle aspettative.

JOHNSON & JOHNSON

Chiusura stabile a 168$. Ha presentato risultati del trimestre misti. L’utile per azione è meglio delle aspettative ma i ricavi sono sotto le attese.

LOCKHEED MARTIN

In rialzo dell’1,73% a 449$ dopo i dati del trimestre. I ricavi sono stati pari a 18,99 miliardi di dollari , meglio delle aspettative

MICROSOFT

Sostanzialmente stabile (-0,22%). A mercati chiusi ha diffuso i dati del trimestre settembre-dicembre chiuso con ricavi in aumento del 2% a 52,75 miliardi di dollari, sotto le attese degli analisti. L’utile per azione è risultato pari a 2,32 dollari, sopra le previsioni del mercato che scommetteva su 2,30 dollari. L’utile netto è calato del 12% a 16,4 miliardi. La caduta del mercato dei personal computer ha colpito anche le attività nei software. Il business legato al cloud ha invece continuato la sua marcia, anche se la crescita ha frenato il passo, e i profitti hanno superato le stime. Nel dopo mercato il titolo era arrivato a guadagnato fino al 5%, nel corso della presentazione, ha invertito la rotta. Agli analisti, il ceo Satya Nadella ha detto di essere cauto sull’andamento del business:

RAYTHEON TECHNOLOGIES

Chiusura a 99,47$ (+3,36%) Il produttore di armi, missili e sistemi per l’aeronautica, ha presentato i dati del trimestre, le previsioni sul 2023 ed un piano di riorganizzazione delle attività che porterà ad un calo dei costi.

3M

Chiude 115$ (.6,25%). Taglierà 2.500 posti di lavoro dopo aver registrato un calo dell’utile. L’azienda è alle prese con un rallentamento della domanda nella divisione che vende prodotti come notebook, purificatori d’aria e respiratori.

ASIA

Le Borse della Cina restano chiuse per la lunga stagione dei festeggiamenti del Capodanno lunare Il Nikkei di Tokyo sale ( +0,4%).