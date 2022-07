Nuovi servizi e promozioni digitali, si allarga l’offerta di BBVA Italia

I servizi di BBVA Italia

BBVA continua ad ampliare i servizi, gli strumenti digitali e le promozioni per i propri clienti in Italia. Dopo aver incorporato il prestito immediato lo scorso giugno, BBVA ha ampliato la sua offerta con l’aggiunta di ulteriori funzionalità quali la firma biometrica, il pagamento delle tasse, l’addebito diretto delle bollette tramite l’app e la creazione di obiettivi di risparmio. Inoltre, la banca ha lanciato due nuove promozioni: i nuovi clienti otterranno il 20% dell’importo dei loro acquisti durante il primo mese e 20 euro per ogni persona invitata a BBVA che aprirà un conto ed effettuerà un primo acquisto, fino a un massimo di 5 persone, e ciascuna persona invitata otterrà a sua volta 20 euro in regalo.

In vista dell’estate, la banca ha lanciato due nuove promozioni per i nuovi clienti. Da un lato, “cashback 20%”, con il quale i clienti possono ottenere un rimborso del 20% su tutti gli acquisti effettuati nel primo mese fino a un massimo di 100 euro (su massimo 500 euro di acquisti). Il cashback viene attivato automaticamente quando si fanno acquisti con la Carta di Debito BBVA e l’importo accumulato viene rimborsato direttamente sul conto del cliente.

L’altra promozione è l’aggiunta della funzione “Passaparola”, grazie alla quale i clienti riceveranno 20 euro per ogni persona invitata ad aprire un conto BBVA e che effettuerà un primo acquisto. I clienti possono guadagnando fino a 100 euro, invitando fino a cinque amici. Dall’altro lato, anche gli invitati riceveranno un bonus di 20 euro. “Questi nuovi servizi fanno parte della roadmap annunciata dalla banca lo scorso ottobre, che sarà progressivamente ampliata nei prossimi mesi, così come la gamma di prodotti offerti. Si tratta di servizi totalmente gratuiti e molto utili, che mirano a offrire maggiore sicurezza, come la firma biometrica, e maggiore facilità nelle operazioni quotidiane ai nostri clienti italiani”, ha aggiunto Javier Lipuzcoa, responsabile Digital Banking di BBVA Italia.