Pagamenti digitali, Nexi vola con la maxi offerta per Network International

Nexi vola in Borsa, dai fondi maxi-offerta per Network Int.

C’è fermento nel settore dei sistemi di pagamento digitali con Nexi in rialzo di circa il 3,8% dopo che il rivale britannico Network International ha dichiarato di aver ricevuto una proposta di acquisizione da un consorzio di fondi tra cui Cvc Capital e Francisco Partners, che valuta la società quotata a Londra a circa 2,06 miliardi di sterline (2,56 miliardi di dollari).

Una valutazione che, secondo gli analisti, è ben sopra le aspettative. La proposta che, secondo Network International, potrebbe essere raccomandata dal consiglio, è di 387 pence per azione, che vuole dire un premio del 27,7% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura.

Focus su Medio Oriente e Africa

Network International, che è la più grande società di elaborazione dei pagamenti in Medio Oriente e Africa, ha affermato che la nuova proposta arriva “dopo che altre precedenti sono state respinte”. Le azioni della società hanno faticato a riprendersi dal 2020, quando gli investitori non avevano gradito l’acquisizione da parte della società del rivale africano Dpo Group a causa dei legami con Wirecard, il colosso tedesco dei pagamenti fallito a causa di uno scandalo contabile. Il consiglio ha dunque accettato di fornire al consorzio l’accesso alle carte per effettuare la due diligence e confermare il deal.

Titoli del settore a forte sconto

A Londra il titolo Network International è salito del 20%. Secondo Equita, “il prezzo a cui i fondi di private equity comprerebbero Network International è nettamente superiore rispetto alle indiscrezioni iniziali. Le società europee attive nel settore pagamenti, l’italiana Nexi e la francese Worldline trattano ad oggi, rispettivamente a sconto del 57% e del 50% rispetto alla media storica”. Anche Worldline vede le sue azioni in rialzo del 4%.