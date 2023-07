Piaggio, semestrale record. Deliberato un acconto sul dividendo

Piaggio, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi consolidati pari a 1.172 milioni di euro. Si tratta del valore più alto registrato nel periodo, in aumento dell’11,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’Ebitda è stato di 191,2 milioni di euro, in progresso del 25,6%. L’Ebitda margin del 16,3% (14,5% al 30.06.2022). L’utile netto è stato 64,8 milioni di euro, il miglior risultato di sempre raggiunto nel semestre, in crescita del 43,4%.

Risultati migliori di sempre

“Il Gruppo Piaggio ha archiviato il settimo trimestre consecutivo in crescita, registrando i risultati migliori di sempre – ha commentato l’ad Roberto Colaninno -. Al 30 giugno il fatturato è aumentato di oltre l’11%, superando il miliardo di euro, l’Ebitda si è attestato a 191,2 milioni, con un’incidenza sui ricavi del 16,3%, e l’utile netto ha raggiunto il risultato più alto di sempre nel semestre, portandosi a 64,8 milioni di euro”.



“Per la restante parte dell’anno applicheremo in tutti gli stabilimenti il management productivity system che ci ha permesso di conseguire una più alta marginalità senza un aumento sostanziale dei prezzi – ha aggiunto -. Continueremo a portare avanti gli investimenti previsti nei nostri piani strategici sulla mobilità elettrica e sulle tematiche Esg”.

L’acconto sulla cedola

L’indebitamento finanziario netto (Pfn) al 30 giugno 2023 risulta pari a -384,4 milioni di euro, in miglioramento per 13 milioni di euro rispetto ai -397,4 milioni al 30 giugno 2022. Rispetto alla Pfn registrata il 31 dicembre 2022 (-368,2 milioni di euro) si ha un incremento riconducibile alla stagionalità del business delle due ruote che, come noto, assorbe risorse nella prima parte dell’anno e ne genera nella seconda.

Il Cda ha deliberato di distribuire un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2023 pari a 12,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2022 pari a 8,5 centesimi di euro), per un ammontare complessivo di 44.312.256,13 euro. La data di stacco della cedola n.21 è il giorno 18.09.2023, record date dividendo il 19.09.2023 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo (payment date), il giorno 20.09.2023.