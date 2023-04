I bancari affondano Piazza Affari. Attesa per l'Istat sul Pil

Piazza Affari positiva in apertura

Apertura in ribasso per la Borsa di Milano, Dopo un’apertura positiva l’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,2%. Parigi, sostanzialmente stabile mentre il Dax tedesco conquista lo 0,53% a 15.883,45 punti.

Bancari in calo, sale lo spread

Tra i titoli da segnalare il progresso di Enel (+1,43%) dopo che il proxy advisor Glass Lewis ha raccomandato di votare per Mazzucchelli alla presidenza. Deboli i bancari, con Banco Bpm, Finecobank e Bper in calo tutti di circa l’1%.

Proseguono le tensioni sui titoli di Stato, che pesano sul comparto del credito. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi sale a 191 punti base.

PIL ITALIA E ZONA EURO

Particolarmente generosa di spunti l’agenda macro, in cui come spesso avviene le anticipazioni sulla crescita italiana del primo trimestre vengono diffuse poco prima di quelle relative alla zona euro, agevolando un immediato confronto. Da Istat alle 10 la stima preliminare sulla crescita dei tre mesi al 31 gennaio: la prospettiva è quella di un’espansione trimestrale di 0,2% al tasso annuo di 1,4%, dopo la frenata congiunturale di 0,1% e la crescita tendenziale di 1,8% con cui si è chiuso il 2022. Nell’audizione sul documento di politica economica e nell’ultimo bollettino economico Banca d’Italia ipotizzava per il primo trimestre una modesta crescita di Pil, sostenuta dal settore manifatturiero. Un’ora dopo Istat spetta a Eurostat pubblicare la prima lettura dello stesso dato a livello di zona euro, e il consensus raccolto da Reuters scommette su un andamento identico a quello italiano, vale a dire una crescita di 0,2% su trimestre e 1,4% su anno dopo la variazione congiunturale nulla e la crescita tendenziale di 1,8% del quarto trimestre.

Wall Street ha chiuso la miglior seduta dell’anno

Seduta baldanzosa a WallStreet, sostenuta non tanto dai dati macro quanto dal tono positivo delle trimestrali. Il Nasdaq (+2,43% a 12.142) ha chiuso la miglior seduta da un mese. S&P500 +2% a 4.135. Meglio di tutti l’indice FANG Plus, che raggruppa i dieci migliori Tech Usa, in rialzo del +3,80% a 6.089 punti.

Dal punto di vista grafico è successo questo: i tre indici hanno violato le rispettive soglie chiave a 12mila, 4mila, 6mila punti, ma per fornire nuove indicazioni di spinta devono rompere rispettivamente 4.200, 12.300, 6.200 punti. Per cui ci troviamo a metà del guado. Da monitorare.

Sul resto dei listini principali c’è poco o nulla da segnalare, mentre le novità più importanti potrebbero giungere dal Gas Naturale UE con la quarta settimana negativa di seguito e il prezzo sui minimi da 14 mesi.