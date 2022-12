Piazza Affari, i titoli da tenere sotto la lente: Terna, Cucinelli e Amplifon. Ecco il ruolo dei fondi su Tim

Piazza Affari parte piatta con l’indice in lieve rialzo (+0,3%). Kkr e Macquarie dovrebbero avere un ruolo chiave nel riassetto di Tim

A Milano ricomincia il gioco dell’Opa

Piazza Affari parte piatta con l’indice in lieve rialzo (+0,3%). La novità della giornata è rappresentata dalla ripresa del gioco dell’Opa. Oggi ne sono state annunciate due: Credem su Finlogic a 12 euro per azione a fronte di 7,12 dell’ultima quotazione. L’azionista Femto Technologies ritirerà Prima Industrie dal listino pagando 25 euro per azione. La doppia Opa su aggiunge a quella di De Agostini su Dea Capital confermando che il listino è molto sottovalutato.

I titoli sotto la lente

Terna: Morgan Stanley taglia il giudizio Target price 7 euro.

Tim: Il Corriere delle Comunicazioni ha scrive che i fondi infrastrutturali, a partire da Kkr e Macquarie, dovrebbero avere un ruolo chiave nel piano di riassetto della telefonia sul quale sta lavorando il governo. Vivendi cederebbe la rete per concentrarti sui servizi. Nel caso di Opa totalitaria la Cassa depositi non dovrebbe avere il 51% per non consolidare il debito . Ci sarebbe un patto parasociale che attribuirebbe specifici diritti di governance

Brunello Cucinelli: ha di nuovo migliorato le stime sui ricavi 2022 prevedendo una crescita intorno al +28% rispetto al +25% indicato a ottobre, già rivisto dal +15% atteso ad agosto.

Erg: Il ceo Paolo Merli critica lo schema della normativa sulla tassazione degli extra profitti delle società dell’energia.

Amplifon: Il ceo Enrico Vita annuncia opportunità di crescita negli Stati Uniti, paese dove l’età media sta salendo. Ne parla il ceo in un’intervista a Bloomberg.

Bper Banca: starebbe per estendere l’alleanza commerciale con l’azionista di maggioranza Unipol [

Juventus: I revisori di Deloitte & Touche hanno detto che il bilancio rivisto fornisce una panoramica accurata della situazione finanziaria della società, ma ha contestato l’entità delle perdite registrate nelle ultime due stagioni.

MPS: Il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, conferma che il Governo è impegnato ad assicurare una uscita ordinata dello Stato dal capitale della banca.

Stellantis: La National Highway traffic safety Administration sta aprendo una nuova istruttoria su 230.000 Jeep e 390.077 camion Ram.