Pirelli-cinesi, il comitato Golden Power sente Tronchetti Provera

Il comitato Golden Power sente Tronchetti per i rapporti Pirelli-cinesi

Doppia audizione al comitato Golden Power sul tema dei rapporti tra Pirelli e il socio cinese, Sinochem. Oggi è stato sentito sia Marco Tronchetti Provera, in rappresentanza di Camfin, che alcuni manager della Bicocca. Dalle audizioni di oggi sarebbero arrivate conferme dello scenario emerso nei giorni scorsi. Ovvero, di un attivismo dei rappresentati del socio cinese che sarebbe andato oltre i patti stipulati nel 2015, rivisti nel 2019 e da ultimo quest’anno. Proprio questo ultimo accordo è finito all’esame del comitato Golden Power da almeno due mesi, al momento del suo rinnovo.

Le tensioni in consiglio e gli accordi sull’ad

In particolare, all’esame del comitato sarebbe il passaggio dell’accordo sulla designazione dell’amministratore delegato. Nell’accordo del 2019, l’indicazione dell’ad spettava a Tronchetti. Cosa avvenuta con l’indicazione di Giorgio Bruno. Nel testo attuale è previsto che in caso di sopraggiunta indisponibilità di Bruno, a Tronchetti spetti di suggerire un nuovo ad ma questo suggerimento possa essere accolto o meno dal cda. A quel punto, il manager sarebbe di fatto scelto dai cinesi, che hanno 9 rappresentanti in consiglio su 15. Con 3 rappresentanti per Camfin e 3 per le minoranze.

Nessuna candidatura per l’assemblea

Pirelli ha comunicato intanto che nessuna candidatura è stata presentata per il rinnovo del cda in vista dell’assemblea del 29 giugno. Un passaggio scontato: l’assemblea dovrà infatti pronunciarsi sullo slittamento delle nomine del consiglio in attesa che si concluda il procedimento sul Golden Power. Una nuova assemblea è prevista entro il prossimo 31 luglio.

I rumors sulla quota cinese

Sulla vicenda impatta però il mutato scenario internazionale, con l’attenzione americana sempre più forte per le mosse di Pechino. In realtà, sul mercato è da tempo che si rincorrono indiscrezioni sulla disaffezione del socio cinese nei confronti dell’investimento nella Bicocca. Nell’ottobre del 2017 Pirelli è tornata in Borsa a 6,5 euro per azione. Oggi vale 4,54 euro. Per questo sarebbero stati avviati sondaggi da parte cinese con altri grandi grandi produttori del settore per vendere la quota. Tra questi, le fonti interpellate citano i coreani di Kumho e Hankook. Due soggetti che eviterebbero alla Bicocca imbarazzi non solo con il governo italiano ma anche con i partner occidentali dell’Italia, americani in primis. Sinochem ha però ribadito anche recentemente di essere socio “di lungo periodo” in Pirelli.