Pirelli, si rinforza il fronte italiano: patto per il voto Brembo-Camfin

Pirelli: Brembo e Camfin, patto sul voto

A poco più di due settimane dai rumor della possibile vendita dei cinesi di Sinochem (poi smentiti) e a circa tre mesi dall’assemblea degli azionisti, qualcosa si muove in casa Pirelli. Brembo SpA e Next Investment, insieme alla propria controllante NuovaFourB, ha sottoscritto con Camfin, insieme alla propria controllante Marco Tronchetti Provera & C., un patto parasociale che prevede l’impegno di Brembo di adeguare il proprio voto a quello di MTP/Camfin.

Il patto, che ha una durata triennale con rinnovo automatico per altri tre anni salvo disdetta di una delle due parti, prevede che Brembo debba essere consultata in via preventiva sugli argomenti posti di volta in volta all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e/o straordinaria di Pirelli & C.

I dettagli del piano

Una mossa che può essere interpretata come un rafforzamento del fronte dei soci italiani di Pirelli, anche alla luce delle voci di un possibile disimpegno dei cinesi di Sinochem. Brembo, comprendendo anche la quota posseduta tramite Next Investment, è salita al 6% del colosso degli pneumatici. Marco Tronchetti Provera, invece, possiede il 14,1% del capitale sociale con diritto di voto e, potenzialmente, un altro 4,6% detenuto tramite strumenti finanziari “call spread”.

Brembo e MTP/Camfin hanno condiviso “un principio generale di continuità nella governance, strategia e gestione di Pirelli”, spiega una nota. Va ricordato che MTP/Camfin ha già sottoscritto altri patti parasociali relativi a Pirelli, ma quello siglato con Brembo non va in collisione con essi. Brembo ha anche concordato che MTP/Camfin continui ad esercitare il ruolo di guida del top management, anche in relazione alle opzioni strategiche di Pirelli. Insomma Brembo lega a doppio filo la propria partecipazione in Pirelli a Tronchetti Provera: “Confermiamo il ruolo di Brembo come azionista di lungo periodo di Pirelli” ha dichiarato il presidente esecutivo di Brembo Matteo Tiraboschi.

Se Brembo vuole salire deve consultare Camfin

L’azienda leader nel settore degli impianti frenanti ha anche concordato che, nel caso in cui volesse procedere all’acquisto di ulteriori azioni Pirelli, dovrà informare preventivamente Camfin. In caso di mancato consenso, Brembo potrebbe procedere comunque con l’acquisto ma darebbe la facoltà a MTP/Camfin di recedere dal patto parasociale.

Tutti i diritti e le prerogative attribuiti a MTP/Camfin sono condizionati alla circostanza che Marco Tronchetti Provera e/o i suoi eredi mantengano il controllo su Camfin e Camfin mantenga una partecipazione non inferiore al 10% dell’attuale capitale sociale di Pirelli, precisa una nota.