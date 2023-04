Pirelli rinvia l’assemblea per il nodo Golden Power

Il cda di Pirelli ha deciso di posticipare l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio 2022 al 29 giugno prossimo in ragione del procedimento pendente relativo alle valutazioni del governo italiano sul nuovo patto di sindacato tra Sinochem e Camfin in base alla normativa Golden Power. E’ quanto si legge in una nota della società. La notifica da parte degli azionisti cinesi è stata effettuata lo scorso 6 marzo.

Il cda ha inoltre approvato i risultati 2022 definitivi e proposto la distribuzione di un dividendo di 0,218 euro per azione che, se deliberato, sarà posto in pagamento il 26 luglio prossimo. Il monte dividendi di 218 milioni di euro.

Oggi il titolo Pirelli in Borsa ha perso oltre il 4% e molti operatori pensano che gli azionisti cinesi siano in uscita.