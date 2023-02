Pirelli, i cinesi di Sinochem valutano la vendita del loro 37%

Pirelli, i cinesi di Sinochem potrebbero cedere il 37%

Potrebbe cambiare presto l’assetto azionario di Pirelli: i cinesi di Sinochem starebbero valutando la cessione della quota di controllo del 37%. A rivelarlo è Bloomberg, che citando fonti vicine al dossier spiega come ci sarebbero già state delle manifestazione di interesse preliminare da parte di fondi di private equity.

Il titolo di Pirelli in Borsa, all’uscita delle prime indiscrezioni, era precipitato anche del 4% con un breve passaggio in asta di volatilità. Attualmente però è risalito e scambia sopra la parità, intorno ai 4,77 euro, in crescita di oltre l’1,7%.

L’azionariato di Pirelli

Bloomberg spiega che la scelta di Sinochem Holdings sarebbe quella di vendere le quote in Pirelli per semplificare il suo portafoglio globale. Già in passato erano uscite voci di una possibile vendita delle quote in possesso del gruppo cinese.

Sinochem Group e China National Chemical Corporation si sono fuse e attraverso Marco Polo gestiscono la quota di controllo del gruppo italiano. Le altre quote significative appartengono a investitori istituzionali (27%), Camfin (14%) e Silk road fund (9%). In mano a investitori retail, compreso il 5,20% detenuto da Alberto Bombassei tramite Brembo, ci sono l’8,87% delle quote.

Il gruppo con sede a Pechino sarebbe nelle prime fasi di revisione della sua partecipazione in Pirelli e i potenziali acquirenti, comprese le società di private equity, avrebbero mostrato un interesse preliminare per la quota nell’azienda italiana. L’ingresso della holding cinese in Pirelli era avvenuto nel 2015, quando aveva rilevato la quota per una cifra intorno agli 8 miliardi di dollari.

Le dimissioni dal cda di Bai Xinping

Va ricordato che ieri Bai Xinping, membro del cda di Pirelli in quota Sinochem, aveva annunciato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Pirelli. L’uscita è stata motivata con “l’assunzione di nuove responsabilità professionali nel Gruppo Sinochem”.

Le dimissioni – aveva spiegato la società in una nota – avranno efficacia dal cda di Pirelli già in programma il 22 febbraio 2023, che sarà chiamato a deliberare in merito alla cooptazione di un nuovo Consigliere. Bai Xinping ricopriva la carica di consigliere non esecutivo.