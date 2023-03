Pornhub cambia proprietario, arriva l'italo-canadese Rocco Meliambro

Pornhub, un italo-canadese è il nuovo proprietario

Mindgeek, il colosso del porno online che controlla tra gli altri i marchi Pornhub e Youporn, è stato acquisito dal fondo Ethical Capital Partners. Il fondo ha sede a Ottawa, in Canada, ed è gestito dall’imprenditore italo-canadese Rocco Meliambro. Meliambro, noto per gli investimenti nel settore della cannabis, è affiancato dall’avvocato penalista Fady Mansour e da Derek Ogden, ex sovrintendente capo della Royal Canadian Mountend Police. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti.

Il dodicesimo sito più visitato al mondo

Mindgeek è il principale operatore mondiale del porno online e secondo i dati della società di analisi Similarweb il solo Pornhub è stato lo scorso anno il dodicesimo sito web più visitato al mondo. La società ha sede in Lussemburgo ma la sede operativa è in Canada. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, Mindgeek valeva due anni fa oltre 20 miliardi di euro.

Gli scandali

Nel 2020 la società è stata travolta da una serie di scandali per i mancati controlli sulla pubblicazione dei video. Secondo le ricostruzioni, avrebbe consentito la pubblicazione di video di minorenni e di revenge porn. In seguito agli scandali, Visa e Mastercard avrebbero bloccato gli accordi di pagamento con la piattaforma.

Escono i fondatori

Ethical Capital ha anche confermato che gli ex proprietari di Mindgeek Bernd Bergmair, Feras Antoon e David Tassillo non sarenno più coinvolti nella società.

«L’industria dell’intrattenimento per adulti sarà sempre oggetto di un significativo controllo legale e normativo», ha dichiarato Ogden nel comunicato. «Le nostre analisi precedenti alla chiusura hanno rivelato che MindGeek opera in modo legale e responsabile. Non vediamo l’ora di comunicare il percorso futuro di MindGeek e delle sue partecipazioni».