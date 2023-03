Prima Industrie lascia Piazza Affari dopo 23 anni

Prima Industrie conclude il delisting

(Teleborsa) – Dopo oltre 23 anni a Piazza Affari, da oggi Prima Industrie non è più quotata in Borsa. Il delisting segue il successo dell’OPA di Femto Technologies, società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ad Alpha Private Equity Fund 7 (SCA) SICAR e Peninsula Investments SCA. L’offerente ha anche completato la procedura congiunta per l’adempimento dell’obbligo di acquisto e il contestuale esercizio del diritto di acquisto (avente ad oggetto 297.333 azioni ordinarie ancora in circolazione, pari al 2,8% del capitale sociale).

I numeri

Prima Industrie era quotata su Euronext STAR Milan ed è attiva nel campo dei sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera. Con oltre 40 anni di esperienza, il gruppo vanta circa 14.000 macchine installate in più di 80 paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento. Prima Industrie ha circa 1700 dipendenti, stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, USA e Cina e si avvale di una presenza diretta commerciale e di after-sale in tutto il mondo.



Secondo gli ultimi dati disponibili, Prima Industrie ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un fatturato consolidato pari a 327,1 milioni di euro (+16,2%), EBITDA pari a 27,3 milioni di euro (pari all’8,4% sul fatturato) e risultato netto pari a 7,6 milioni di euro (rispetto a 1,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2021).