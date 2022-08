Sparkasse fa pulizia in Civibank: 39 milioni di rettifiche sui crediti

Il primo semestre di Sparkasse e Civibank

Non deve essere esattamente quello che si aspettavano di trovare nei conti di Civibank, ma le pulizie non fanno paura a Sparkasse, che ha acquisito la banca friulana lo scorso 6 giugno. Andando a disegnare la semestrale, la prima firmata dal nuovo Cda nominato dall’istituto altoaltesino, sono state iscritte rettifiche sui crediti per 39 milioni. Una scelta figlia delle nuove politiche “caratterizzate da un approccio di maggiore cautela nella valorizzazione dei crediti non performing”. Il risultato, però, è una perdita netta di periodo di 19,6 milioni di euro per Civibank, anche se va detto che escludendo quest’operazione sul credito il risultato sarebbe stato positivo per 10,3 milioni di euro.

I conti del primo semestre di Sparkasse

I numeri negativi non hanno impensierito, comunque, il Consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Bolzano, presieduto da Gerhard Brandstätter, che a livello di gruppo, includendo quindi anche l’ultimo acquisto di Civibank, ha presentato un incremento dei ricavi a + 15,3%, supportati dalla performance del margine d’interesse + 25,3%. Il semestre di Sparkasse si è chiuso così con un utile individuale di 43,7 milioni di euro (+ 3,8% rispetto al primo semestre 2021). A livello consolidato di gruppo ha registrato un risultato di 154,8 milioni di euro. Escludendo però le componenti una tantum derivanti dall’acquisizione di CiviBank il risultato sarebbe di 46 milioni di euro (+ 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2021).

“Il primo semestre 2022 rappresenta un momento importante per la nostra banca da due punti di vista: Sparkasse continua a progredire nel miglioramento dei risultati toccando un ulteriore livello record nelle voci più importanti ed in primis nel risultato di periodo realizzato – ha commentato il presidente Gerhard Brandstätter -. Inoltre, i primi sei mesi del 2022 sono stati caratterizzati dalla straordinarietà dell’acquisizione di CiviBank che pone le basi per realizzare, tramite la crescita dimensionale a livello di gruppo, una prospettiva futura di maggiore capacità di efficienza e di sviluppo sul mercato del nord est dove abbiamo conquistato un posizionamento di vertice dietro ai primi 4 gruppi bancari nazionali. In Trentino-Alto Adige consolidiamo il nostro ruolo di banca più importante del territorio”.