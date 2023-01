Tassi d'interesse e carovita frenano il private equity: -67% di nuovi fondi

Private equity, nel 2022 il 67% in meno di nuovi fondi

Inflazione alle stelle e rialzi aggressivi dei tassi d’interesse hanno stoppato la corsa alla creazione di fondi di private equity in tutto il mondo. A dirlo è un’analisi di S&P Global Market Intelligence data, che ha analizzato il numero di nuovi fondi di private equity nati nel 2022, confrontandoli con i dati degli anni precedenti. Il risultato è netto: l’anno scorso sono nati solo 481 fondi a livello mondiale, il 67% in meno rispetto ai 1.464 che hanno fatto il debutto nel 2021 e ai 1.300 in ciascuno dei due anni precedenti.

Per gli analisti di S&P Global, ripresi dal Sole24Ore, il brusco stop dei nuovi fondi di private equity è da far risalire principalmente agli eventi che hanno caratterizzato l’economia globale nei 12 mesi passati. E quindi “i livelli record dell’inflazione, il susseguirsi dei rialzi dei tassi d’interesse e il rallentamento della crescita economica”.

La geografia del private equity

Ma non tutta la “colpa” è da attribuire alla congiunzione macroeconomica negativa e alle sue conseguenze. Il mancato lancio di nuovi fondi è stato causato anche, per gli analisti di S&P Global, dai mancati investimenti dei fondi di private equity già esistenti.

La frenata si è sentita in tutto il mondo. In quasi tutte le regioni più importanti il numero dei nuovi fondi lanciati si è dimezzato. In Nord America il crollo più drastico: solo 304 nuovi fondi, il 70% in meno dei 2021. Subito dietro l’area Asia-Pacifico: 76 nuovi fondi, l’anno precedente erano stati 246. In Europa ne sono nati 87.

Pochi fondi ambiziosi (e solo dai big)

Con il numero dei fondi si è ridotta drasticamente anche la fetta di quelli con target di raccolta ambiziosi. Solo cinque nuovi fondi hanno messo l’asticella sopra i 10 miliardi di dollari. Nel 2021 lo stesso target era stato fissato da ben undici fondi.

Non è un caso che i fondi con il target fissato a 10 miliardi di dollari li abbiano lanciati i big del private equity: Thoma Bravo, Insight Partners, Ardian, Tpg Capital e Genstar Capital.