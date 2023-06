Prysmian punta sulla riduzione delle emissioni

Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha annunciato l’approvazione da parte della Science Based Target initiative (SBTi) dei nuovi target di riduzione delle emissioni. Tra gli elementi di novità, una revisione degli obiettivi near-term e l’approvazione degli obiettivi net-zero.

Near Term target

Prysmian si impegna a ridurre le emissioni totali GHG di Scope 1 e 2 del 47% entro il 2030 rispetto all’anno di riferimento 2019. Inoltre, si pone l’obiettivo di ridurre le emissioni GHG di Scope 3 del 28% entro il 2030, sempre rispetto all’anno di riferimento 2019. I nuovi target sono più sfidanti rispetto ai precedenti che erano pari ad una riduzione del 46% (Scope1&2) e del 21% (Scope 3), a dimostrazione del costante impegno di Prysmian nel contrastare il cambiamento climatico.



Net Zero target

Prysmian si impegna a raggiungere l’obiettivo net-zero di riduzione delle emissioni di gas serra lungo tutta la catena di valore entro il 2050 e a raggiungere il target di riduzione delle emissioni GHG di Scope 1 e 2 del 90% entro il 2035, rispetto all’anno di riferimento 2019. Inoltre, il gruppo si impegna a mantenere una riduzione di emissioni totali almeno del 90% fino al 2050.

Il commento

“La sostenibilità per Prysmian è un percorso cominciato da anni e già formalizzato nel 2021 con la definizione della Climate Change Ambition e la nostra adesione alla Science Based Target initiative – ha commentato Maria Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer and Group IR VP – L’approvazione dei nuovi target, non solo ci spinge verso obiettivi sempre più ambiziosi e rigorosi, ma è anche un’ulteriore conferma della serietà del nostro impegno e del ruolo che intendiamo svolgere di abilitatore tecnologico della transizione energetica, supportando l’intero settore e la nostra supply chain con prodotti e servizi innovativi”. (Teleborsa)