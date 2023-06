Prysmian accende il futuro: "Investimenti e green per continuare a crescere"

Continuità, nella discontinuità. “Perché il mercato è cambiato e la nostra strategia si è già adeguata e dovrà adeguarsi ulteriormente”. Massimo Battaini, amministratore delegato in pectore di Prysmian, designato nei mesi scorsi alla successione del fondatore Valerio Battista, ha già le idee chiare. Forte dei suoi 21 anni trascorsi nell’azienda, ancora quando si chiamava Pirelli Cavi, è pronto a disegnare il futuro del colosso italiano dei cavi dell’energia e delle telecomunicazioni (16 miliardi di ricavi e 500 milioni di utile nel 2002) .

“Siamo leader e vogliamo rimanere tali, se il mercato raddoppia noi raddoppiamo: stiamo passando da un livello che era storicamente di 250 milioni di capex all’anno, dedicati a tutta l’attività di crescita dell’azienda, a 500 milioni quest’anno, e questo sarà necessario per i prossimi quattro o cinque anni almeno, se non oltre”, ha confermato Battaini.

Un mercato in crescita

Per un mercato che continua a crescere, spinto dal processo di decarbonizzazione e dalla digital trasformation. E nel quale Prysmian si presenta come il fornitore più grande e con l’assortimento più completo. “Se si vogliono seguire i trend di mercato dobbiamo investire in capacità aggiuntiva, aumentare le competenze e innovare – ha aggiunto il futuro ceo -. Non ci fermeremo al 2025 perchè il disequilibrio tra la capacità e la domanda rimarrà tale anche oltre il 2025, per cui dovremo continuare a investire anche oltre: prevediamo almeno quattro o cinque anni dal 2023 in avanti. Questi trend che vediamo nel mercato li riconosciamo come trend secolari, che possono avere qualche rallentamento anno su anno, ma il driver sottostante della decarbonizzazione renderà questa traiettoria costantemente crescente”.

Con l’attenzione alla sostenibilità, per arrivare a coprire il 57% dei propri ricavi con prodotti green nell’Ue e del 19% nel resto del mondo. “Focalizzarci sui kpi interni alla società è stato il primo passo del nostro viaggio verso la sostenibilità – ha spiegato ancora Battaini -. Abbiamo messo i nostri fornitori nelle condizioni di avere una carbon foot print più bassa e permesso ai nostri clienti di raggiungere i propri obiettivi esg. Così tutta la catena diventa più sostenibile”.

Un concetto rimarcato anche da Maria Cristina Bifulco, chief sustainability officer and group IR VP. “Oggi in Prysmian tutti i processi produttivi avvengono in un’ottica di sostenibilità – ha precisato -. L’impegno del gruppo non è più focalizzato solo sulle proprie operations, ma sull’intera catena del valore. Lavoriamo per anticipare i bisogni dei clienti rafforzando l’engagement con i fornitori e puntando sull’innovazione continua, facendo leva sulla nostra leadership tecnologica ed industriale per amplificare l’impatto positivo che possiamo generare per la collettività”.

Possibili acquisizioni

Non sono escluse nemmeno operazioni di M&A nel futuro prossimo del gruppo. “Se in passato abbiamo avuto leadership più importanti sulla sizeable in America, oltre che in Europa, la nuova visione prevede una crescita organica forte e delle M&A non finalizzate a raccogliere sinergie da ristrutturazione o integrazione, ma a crescere su prodotti che non abbiamo già, o complementari, e su geografie in cui non siamo presenti. Quindi vogliamo espandere la nostra leadership a portafoglio più ampio e geografie più ampie: questo sarà il task”, ha concluso Battaini.