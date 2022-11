Avio fa festa con il lancio di Vega, ricavi in crescita a 219,9 milioni

I primi nove mesi di Avio

Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi netti di Avio sono stati pari a 219,9 milioni di euro, in crescita dell’11 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, principalmente per la conclusione delle attività di sviluppo di Vega C, coronate con il successo nel lancio inaugurale di luglio.

I ricavi – rende noto Avio – riflettono anche un aumento dei ricavi da sviluppo per Vega E, grazie alla conclusione con successo dei test del prototipo del motore M10 svoltisi nello Sptf (Space Propulsion Testing Facility) di Avio in Sardegna. La prossima missione di Vega C è prevista entro il mese di novembre 2022, mentre entro la fine dell’anno è attesa un’ulteriore missione di Ariane 5.

Il lancio inaugurale di Ariane 6, come comunicato di recente dall’Esa, è previsto entro il 2023. Come comunicato da Arianespace, il backlog totale di Ariane 6 è di 29 voli (più 3 Ariane 5 2 ancora da effettuare), mentre il backlog di voli di Vega C è pari a 7 (più 2 voli Vega ancora da effettuare).