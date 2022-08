Richemont cede YANP al concorrente Farfetch

Richemont ha ceduto YANP al concorrente Farfetch. Dopo mesi di trattative il colosso svizzero Richemont ha comunicato che la piattaforma britannica Farfetch e l’uomo d’affari emiratino Mohamed Alabbar acquisiranno rispettivamente il 47,5% e il 3,2% delle quote di Yoox Net-A-Porter, “rendendo YNAP una piattaforma neutrale senza azionista di controllo”.

Il boom dell’on-line

L’accordo cade in un momento in cui il settore sta affrontando ingenti investimenti in digitalizzazione per raggiungere i clienti, spinti dalla pandemia a passare più rapidamente ai consumi online, e porta con sé implicazioni enormi, sia per YNAP che per le etichette di Richemont.

In termini pratici significa che YNAP adotterà le soluzioni della piattaforma Farfetch “per portare avanti la crescita e passare a un modello di business ibrido (retail-marketplace)”. I marchi di proprietà di Richemont adotteranno anche la tecnologia Platform Solutions “per far progredire la realizzazione della loro visione Luxury New Retail (LNR)”.

Appare chiaro comunque che le due aziende stanno intrecciando in maniera molto stretta varie parti delle loro attività. Al completamento della vendita del 47,5% del capitale sociale di YNAP a Farfetch, Richemont riceverà azioni Farfetch che ammontano al 10%-11% del capitale azionario completamente diluito di questo business.

Richemont riceverà anche 250 milioni di dollari, che dovrebbero essere liquidati in azioni. YNAP verrà lasciato esente da debiti e disporrà di quasi 300 milioni di dollari in contanti nel proprio bilancio, mentre Richemont “metterà a disposizione, per un massimo di 10 anni, una linea di credito irrevocabile per 450 milioni di dollari a cui YNAP potrà attingere a sua discrezione, subordinatamente a determinate condizioni”.

A seguito dell’annuncio, l’investimento di Richemont in YNAP sarà classificato come un asset “posseduto per la vendita” e i risultati di Yoox Net-A-Porter saranno presentati come attività cessate nel bilancio consolidato di metà esercizio di Richemont nel semestre che si chiuderà il 30 settembre.

YNAP sarà ora governato da un board composto da sette amministratori, con tre rappresentanti di Richemont e Farfetch e un rappresentante di Alabbar. In seguito alla cessione, il gruppo elvetico si accolla una minusvalenza di 2,7 miliardi di dollari, mentre Farfetch potrà raggiungere il 100% di Ynap entro la fine del 2028. Subito dopo la notizia il titolo Farfecht ha strappato a Wall Street arrivando anche a una crescita del 22%. Salito del 3,55% anche il titolo Richemont alla borsa di Zurigo.

Maddalena Camera