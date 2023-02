Saras perde ancora in Borsa, Angelo Moratti spiega: "Non vendo"

Saras prova a rimbalzare in Borsa, ma dopo essere stata in territorio positivo a metà mattinata ora perde ancora oltre l’1% a Piazza Affari. A scatenare la reazione negativa degli investitori, che nella scorsa seduta hanno fatto precipitare il titolo del 10%, un’operazione di Angelo Moratti, a capo della Angel Capital Management. Due giorni fa la società, che ha il 10% di Saras, ha comunicato di aver dato in pegno il 5% delle azioni a BofA tramite un’operazione di funded collar.

Moratti ha provato a spiegare con una nota in mattinata che il suo non è un disimpegno in Saras. “Come già indicato da ACM, la stipula di un contratto di finanziamento e di un funded collar con BofASE sono funzionali alla prosecuzione della strategia di investimento che ACM persegue da anni”, ha comunicato. Moratti ha sottolineato che, insieme ad ACM, continua “ad avere piena fiducia in Saras e nelle sue prospettive. A riprova di ciò, ACM non ha venduto neanche un’azione Saras”.

Cosa dice il contratto

Nella nota Moratti specifica che “le opzioni previste dal contratto di funded collar prevedono quale regola generale il settlement in denaro, ferma restando la possibilità per ACM di optare per una consegna delle azioni a fronte dell’esercizio delle opzioni. ACM, oltre a rimanere titolare delle azioni costituite in pegno nell’ambito dell’operazione conclusa con BofA, mantiene il diritto di voto sulle stesse, salvo in caso di escussione della garanzia”. Non si tratta, in sintesi, di una “strategia di disimpegno rispetto a Saras”.