Silicon Valley Bank collassa, le autorità Usa decidono la liquidazione

Le autorità Usa chiudono la Silicon Valley Bank

L’autorità di controllo del sistema bancario della California ha chiuso oggi, venerdì 10 marzo, la Svb Financial Group. L’Authority ha anche disposto la liquidazione degli asset dell’istituto, fortemente esposto verso le start up della Silicon Valley. La decisione dell’Autorità intende proteggere i depositanti dopo che la crisi dell’istituto ha scosso i mercati globali e spinto in calo i titoli bancari.

Silicon Valley Bank è il primo istituto assicurato dalla Fdic (lo schema di tutela dei depositi Usa) a fallire dall’ottobre del 2020. Allora, la Fdic era intervenuta a tutela della Almena State Bank, in Kansas.

Azioni sospese dagli scambi

Gli scambi in Borsa delle azioni di Svb sono state sospese dagli scambi dopo aver perso il 66% negli scambi del preborsa. Svb, che opera con il marchio Silicon Valley Bank, non ha rilasciato commenti. In precendenza, in un meno interno ai dipendenti i manager avevano spiegato di avere in corso una serie di colloqui per decidere i prossimi passaggi per l’istituto.

Nella nota ai dipendenti, pubblicata da Reuters, la società chiedeva “a tutti i dipendenti di lavorare da remoto oggi e fino a nuova indicazione. Ulteriori informazioni saranno comunicate prima possibile”.

Il fallimento della ricapitalizzazione

Il Segretario di Stato al Tesoro, Janet Yellen, ha dichiarato ai parlamentari che il dipartimento del Tesoro stava seguendo gli sviluppi della situazione.

A innescare la crisi, una perdita multimiliardaria nel portafoglio obbligazionario della banca innescato dal rialzo dei tassi. L’istituto ha cercato una ricapitalizzazione da 2,25 miliardi di dollari, che però non è andata in porto. Mentre i clienti hanno iniziato a ritirare i propri depositi.