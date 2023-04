La Spac di Mustier e Arnault non trova un obiettivo e viene liquidata

La Spac di Mustier e Arnault viene liquidata

(Teleborsa) – La Spac co-gestita da Jean Pierre Mustier, ex ceo di UniCredit, e Diego De Giorgi, ex head of global investment di Bank of America, non è riuscita a trovare nessun obiettivo per una business combination e si avvia quindi alla liquidazione, con il rimborso di quanto versato dagli azionisti.

Pegasus Europe, questo il nome della Spac, era stata quotata nel 2021 alla Borsa di Amsterdam con l’obiettivo di acquisire una società di servizi finanziari. La Spac, acronimo di Special purpose acquisition company, è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa, con i capitali raccolti nella Ipo che sono destinati ad essere impiegati per un’operazione di acquisizione di una società target.



La Spac di Mustier e De Giorgi era stata sostenuta finanziariamente anche dalla francese Tikehau Capital (società d’investimento e alternative asset management) e Financière Agache, holding controllata dal gruppo Arnault.

Ultimo giorno di negoziazione il 3 maggio

Negli scorsi giorni Pegasus Europe ha convocato la sua assemblea generale annuale (AGM) per il 2 maggio 2023 e i co-ceo hanno raccomandato al cda, che ha approvato all’unanimità la delibera, che lo scioglimento e la liquidazione della società venga proposto durante l’assemblea.

La società non concluderà infatti un’aggregazione aziendale prima della scadenza del 3 maggio 2023, come definito nel prospetto di Ipo approvato dall’Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) il 29 aprile 2021.

Gli azionisti riceveranno una distribuzione di liquidazione totale che è attualmente stimata in 10 euro o poco meno. È previsto che l’ultimo giorno di negoziazione sia il 3 maggio.