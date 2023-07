- La calda estate di Tim: obiettivo raffreddare il debito

Nuove emissioni di bond

L’amministratore delegato Pietro Labriola non perde occasione per ricordarlo: la priorità di Tim è quella di rimodulare e ridurre il debito monstre che al lordo supera i 31 miliardi di euro e che (per 17 miliardi e passa si tratta di prestiti obbligazionari) man mano che scade, con i tassi in aumento, è destinato a pesare di più sulle casse del gruppo. La strategia si divide in due fasi. La prima, quella più finanziaria, ha visto negli ultimi giorni la definizione di alcune operazioni non procrastinabili. Innanzitutto è stato chiuso con successo il collocamento di un bond a tasso fisso in Italia da 750 milioni dedicato agli investitori istituzionali. I proventi dei titoli saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, anche tramite offerte di riacquisto su prestiti obbligazionari esistenti. Ma se si considera che secondo i dati del primo trimestre 2023 il costo medio del debito Tim è pari al 4,8% mentre l’ultima obbligazione distribuisce cedola al 7,875%, si può capire perché sia così urgente intervenire sul pesante rosso di bilancio.

Ma anche in Brasile le acque si muovono. L’assemblea degli azionisti di Tim Brasil Serviços e Participações, la holding di controllo della società brasiliana controllata da Tim ha, a sua volta, approvato l’emissione di un bond, non convertibile e destinato ad investitori istituzionali, da 800 milioni di euro. L’emissione obbligazionaria, spiega una nota, è finalizzata alle attività di rifinanziamento del gruppo. Tim, che per due anni è stata lontana dal mercato, valuterà ulteriori emissioni.

La due diligence di Kkr

La seconda fase quella più operativa conta, ovviamente, di chiudere il prima possibile l’operazione di cessione della rete al fondo Kkr, che è arrivato a offrire 23 miliardi (di cui due di earnout),) per l’asset infrastrutturale e che ha tempo fino a fine settembre, data in cui scade l’esclusiva, per migliorare la sua proposta. Ed è proprio dalla vendita della rete che Labriola conta di portare a casa le maggiori parte delle risorse per tagliare il debito. Procede la due diligence di Kkr e le ultime novità vedono Adia, il fondo sovrano di Abu Dhabi, in trattative con gli americani per aderire all’investimento. Non si tratta comunque di una novità. Perché il private equity Usa è solito interpellare alcuni grandi investitori che tradizionalmente partecipano ai suoi deal a partecipare alle nuove operazioni. Del resto anche con FiberCop, la società della rete secondaria di Tim, dove Kkr nel 2021 ha acquisito il 37,5%, Adia aveva partecipato con una quota vicina al 10%.

E continua anche il lavoro di F2i, il fondo guidato da Renato Ravanelli, che deve raccogliere circa 2 miliardi di euro per partecipare con una quota del 10-15% all’operazione. Meno certezze ci sono invece sull’ingresso di Cassa Deposito e Prestiti che ha bisogno di “chiarire” il suo rapporto con il fondo australiano Macquarie con il quale controlla Open Fiber (60-40%), la società che a fatica sta continuando a lavorare per portare la fibra in tutto il Paese.

Secondo Macquarie esiste una clausola per la quale Cassa Deposito e Prestiti non può partecipiate da sola al deal sulla rete che vede Kkr come capofila. E al tempo stesso il fondo australiano ha proposto a Cdp di spacchettare Open Fiber, con l’acquisizione delle aree nere, quelle di maggior valore, mentre le aree bianche e grigie resterebbero in capo al gruppo guidato da Dario Scannapieco. Ma Cdp non ne vuol sapere.

Il ruolo di Enterprise

L’altra ipotesi, per adesso, solo “sussurrata” è quella di cedere più in parte che in toto Enterprise, il ramo d’azienda che comprende Noovle (Cloud), Olivetti (IoT) e Telsy (Cybersicurezza). La business unit è valutata sei miliardi e occupa 5mila dipendenti e controlla una rete di 16 data center. Si è parlato di Engineering, mentre in passato è stata rifiutata un’offerta del fondo Cvc perché ritenuta troppo bassa. Ma sembra che in questo caso si possano aprire spiragli per operazioni di aggregazione più che di una vera e propria cessione degli asset.

Detto questo bisogna aggiungere che rispetto ai piani taglia-debito di Labriola, va sempre considerato il ruolo per ora silente di Vivendi. Il primo azionista di Tim con il 23,75% che reputa bassa la valutazione della rete è aspetta con il coltello tra i denti la nuova offerta di Kkr. Se non ci sarà, come prevedibile, il forte rilancio auspicato dall’ad Arnaud de Puyfontaine, il colosso dei media è pronto a dar battaglia in assemblea per bloccare la vendita della rete.