Tim, Equita aumenta il target price a 0,41 euro

Tim, Equita alza il target price

(Teleborsa) – Equita, dopo l’upgrade a Buy della settimana scorsa, migliora il target price su Telecom Italia, portandolo a 0,41 euro dai precedenti 0,39 euro.

Gli analisti hanno fatto il punto sulle implicazioni dell’offerta presentata da KKR e hanno affinato la valutazione sulla società sulla base di: 8,6 miliardi di euro di valutazione per NetCo, a un multiplo implicito di 9,8x EV/EBITDA aL 2023; 9,5 miliardi di euro di valutazione per Domestic Servco; 6 miliardi di euro per TIM Brazil, a valori di mercato.

Intanto, migliora l’andamento di Telecom Italia, che si attesta a 0,2931 euro, con un aumento dello 0,21%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 0,2949 e successiva a 0,2986. Supporto a 0,2912.