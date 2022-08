Il piano di Giorgia Meloni per Tim

Un piano per far sparire Tim e portare i gestori nella telefonia mobile da quattro, considerati troppi, a tre. L’idea, riportata da Bloomberg, è di Fratelli d’Italia ossia il partito di Giorgia Meloni accreditato di poter vincere le prossime elezioni del 25 settembre, potrebbe essere vista così.

E il mercato è contento visto che la notizia, a differenza degli annunci fatti dall’ad Pietro Labriola, ha veramente rivitalizzato il titolo Tim che ha chiuso con un rialzo del 6,04%. Il migliore di Piazza Affari. Certo l’ex monopolista resta una penny stock dato che vale 24 centesimi di euro per azione e dall’inizio dell’anno ha perso il 42% di valore. Ieri i volumi sono stati pari a 200 milioni di pezzi scambiati, ossia l’1% circa del capitale, anche se la capitalizzazione resta sempre sotto i 5 miliardi di euro. Un dato da considerare. Tim ha in pancia diversi asset molto appetibili, come Tim Brasil e, sopratutto la rete che Vivendi valuta, la parte in rame finita in Fibercop e quella primaria in fibra, oltre 30 miliardi di euro.

Il rialzo del titolo sarebbe legato al fatto che l’idea di Fratelli d’Italia prevede un’Opa su tutta Tim da parte di Cdp, che ha già il 10% della società, che in questo modo spenderebbe meno per acquisire la rete dell’ex-monopolista per poi fonderla con Open Fiber. Insomma il piano iniziale di rete unica resta. Bisogna però considerare che per l’Opa, ovviamente 5 miliardi non bastano. Kkr, che l’Opa voleva farla, aveva offerto un premio sostanzioso a 0,505 euro per azione, valorizzando la società circa 11 miliardi di euro più il debito.

