Tutti i segreti della "scatola" usata dalla De Agostini per lanciare l'Opa su Dea Capital

De Agostini lancia l’opa su se stessa: ecco come

De Agostini lancia l’opa su stessa. Il gruppo novarese venerdì 2 dicembre ha annunciato un’offerta d’acquisto volontaria su Dea Capital, controllata al 67,062% per acquisire, al prezzo di 1,5 euro, il restante 32,156%. L’obiettivo è far uscire dal listino la piattaforma indipendente di Alternative Asset Management leader in Italia. L’offerta verrà lanciata da Nova srl, un veicolo interamente controllato sal 100% da De Agostini. Ma chi è Nova srl? La società è nata il 16 novembre a Milano presso lo studio del notaio Renata Mariella dove è comparso Marco Drago, amministratore delegato di De Agostini allo scopo di dar vita alla Nova srl. «La società ha per oggetto – si legge nell’atto costitutivo – l’assunzione di partecipazioni in via diretta o indiretta in società, consorzi e/o enti italiani ed esteri e la gestione delle partecipazioni detenute di volta in volta, anche mediante il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate e/o comunque appartenenti allo stesso gruppo». Quindi di fatto Nova srl, cher lancerà l’opa su Dea Capital si avvarrà del supporto di quest’ultima, benchè sia munita di un autonomo cda inizialmente formato da Andrea Casarotti, Alessandro Marco Vergottini, Maria Grazia Uglietti.

«La Società – si legge ancora nelle carte – potrà altresì compiere operazioni mobiliari (appunto il lancio dell’opa, ndr), immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (comunque non nei confronti del pubblico) necessarie o meramente strumentali al conseguimento dell’oggetto sociale e la prestazione di garanzie personali e reali per debiti di terzi, escluso in ogni caso lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico. La società potrà, in particolare, porre in essere le seguenti attività al fine di raggiungere il suo oggetto sociale: concedere finanziamenti in qualunque forma, escluso in ogni caso lo svolgimento di attività finanziarie nei confronti del pubblico; fornire consulenze di natura finanziaria, tecnico commerciale o amministrativa, nel senso più ampio, ‘ad eccezione di consulenze in materia di investimenti; fornire assistenza e servizi, direttamente o indirettamente, nelle aree di amministrazione, finanza, vendita, produzione e gestione; essere nominata come amministratore di altre società, conformemente a quanto previsto dalle leggi applicabili». Capitale sociale di 10 mila euro, interamente versato dalla De Agostini mediante bonifico bancario eseguito in data 15 novembre 2022. Le spese di costituzione sono state 2.500 euro.

Cosa dice lo Statuto che blinda il controllo della De Agostini

Lo statuto allegato all’atto costitutivo blinda il controllo di Agostini, che fa capo alle famiglie Boroli e Drago. «Nel caso un socio intendesse trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota, sotto qualsiasi forma, ad un terzo non socio, agli altri soci spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni. A tal fine il socio che intende procedere al trasferimento dovrà darne preventivamente comunicazione a tutti gli altri soci, precisando il nominativo del terzo acquirente (o dei terzi acquirenti), il prezzo e le condizioni della cessione. Tale comunicazione deve essere data mediante raccomandata A_R, inviata all’indirizzo di tutti gli altri soci, quale risultante dal libro soci – si legge nello statuto -. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli altri soci possono dichiarare all’alienante, mediante lettera raccomandata A.R. recapitata al suo indirizzo, quale risultante dal libro soci, la loro decisione di rendersi acquirenti delle quote poste in vendita, precisando l’importo delle quote che intendono acquistare».