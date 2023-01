Unicredit non chiude, torna in ballo la vendita della piattaforma per il credito "Credimi"

Si riapre l’operazione per la vendita di Credimi

Sembrava tutto fatto, la finalizzazione dell’affare era prevista entro fine anno, e invece a inizio 2023 siamo ancora al nulla di fatto. Unicredit non ha chiuso l’acquisizione di Credimi, la azienda fintech leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa, e adesso anche altri pretendenti che sembravano tagliati fuori (in particolare Banca CF+) potrebbero rientrare in gioco. Lo dice Il Sole 24 Ore evidenziando anche che il 2 di gennaio si è svolta l’assemblea dei soci del gruppo con all’ordine del giorno un possibile aumento di capitale

Nel 2015 Ignazio Rocco di Torrepadula insieme ad una squadra di giovani talenti ha fondato la startup a Milano. Nel gruppo di imprenditori italiani che ha creduto e puntato sul progetto c’erano anche Nerio Alessandri, Alessandro e Mauro Benetton, Lorenzo Pellicioli, Massimo Tosato, Dante Roscini. Con l’ingresso, nel 2018, di United Ventures e Vertis, l’investimento a titolo di equity arriva a quota 18 milioni. I fondatori, insieme al management e ai dipendenti, detengono la maggioranza delle quote dell’azienda