Unicredit centra gli obiettivi, trimestrale da record e utile a 4 mld

I risultati trimestrali di Unicredit

“Risultati finanziari eccezionali”. L’amministrazione delegato di Unicredit Andrea Orcel commenta entusiasta i dati trimestrali. “Il nostro settimo trimestre consecutivo di crescita e i migliori primi nove mesi dell’anno, da almeno un decennio”, aggiunge. Il Cda ha approvato i risultati consolidati di gruppo al 30 settembre 2022. “Siamo in netto anticipo sugli obiettivi del piano, nonostante il prudente consolidamento delle linee di difesa. Unicredit Unlocked sta dando i suoi frutti: la nostra trasformazione industriale è in pieno svolgimento, i nostri risultati ripetutamente positivi e stiamo ulteriormente migliorando la guidance per l’intero anno 2022″, continua Orcel.

Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo raggiunto un utile netto record di 4 miliardi di euro, escludendo la Russia, (3,8 miliardi di euro per l’intero gruppo), superando l’intero anno 2021, a dimostrazione della crescita del nostro business caratterizzato da elevata redditività aggiustata per il rischio e a basso assorbimento di capitale. “Il cambio di passo in termini di eccellenza operativa – evidenzia Orcel – riflette la positiva dinamica commerciale, un contesto di tassi d’interesse favorevole, disciplina sui costi, basso costo del rischio e, soprattutto, il costante impegno delle nostre persone e ci consente di migliorare ulteriormente la nostra guidance per l’intero anno 2022 con un utile netto superiore ai 4,8 miliardi di euro”.

L’attenzione è rivolta al piano strategico 2024. “Sono fiducioso che UniCredit sia ben posizionata per affrontare qualsiasi contesto economico, garantendo una crescita di qualità, una distribuzione sostenibile del capitale e creazione di valore per i nostri stakeholder in tutta Europa”, conclude Orcel.