Valtecne verso la quotazione su Euronext Growth Milan

Valtecne verso la quotazione a Piazza Affari

(Teleborsa) – Valtecne ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Fondata nel 1983 e con sede a Berbenno di Valtellina (Sondrio), la società è attiva nel settore della high precision mechanics. Più in particolare, è specializzata nella realizzazione di componenti di meccanica di alta precisione per conto terzi, operando, a seconda del settore di riferimento (medicale o industriale) come fornitore di primo, secondo o terzo livello degli Original Equipment Manufacturer (OEM).

La società è attiva in due linee di business: medical devices (o linea Medicale), comprende lavorazioni destinate al mercato medtech, e in particolare strumenti per la chirurgia ortopedica e componenti impiantabili; industrial (o linea Industriale), dedicata alla produzione di componenti meccanici di alta precisione destinati a vari segmenti industriali, in particolare power transmission, automotive ed energy. Al 30 giugno 2022 Valtecne ha realizzato il 51,5% dei ricavi all’estero (principalmente la Svizzera) ed il 48,5% in Italia.

I soci

Prima dell’ammissione il capitale è controllato da KPM S.r.l. (riconducibile alla famiglia Mainetti) per il 92,1% (di cui 16,8% di piena proprietà e 75,3% di nuda proprietà con diritto di usufrutto in capo al presidente Vittorio Mainetti) e dall’amministratore delegato Paolo Mainetti per il 7,9%.

Il processo di quotazione è curato da Bestinver (che riveste il ruolo di Euronext Growth Advisor), mentre lo Specialista è MIT SIM. La data prevista di ammissione è il 27 febbraio 2023, con l’inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti.

