La cessione di Banca Generali a Mediobanca

Le indiscrezioni su una possibile cessione di Banca Generali a Mediobanca da parte di Assicurazioni Generali hanno fatto schizzare il titolo di quasi il 20% a 28,6 euro. Secondo quanto riferito da Bloomberg l’operazione aprirebbe anche a nuovi accordi sulla gestione patrimoniale. In serata è però intervenuta sulla cessione la stessa Assicurazioni Generali.

Il gruppo del Leone “comunica che, com’è già noto al mercato, valuta in maniera continuativa potenziali opportunità di M&A nel perseguimento del proprio piano strategico. Tuttavia, ad oggi non è stata presa alcuna decisione di procedere con alcun tipo di operazione”. Una dichiarazione che smorza gli entusiasmi di chi vedeva la vendita come fatta.