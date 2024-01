Partite Iva, arriva il concordato preventivo. Ecco come cambiano le regole

Quattro milioni e mezzo di contribuenti interessati al concordato preventivo. E’ questa la stima del governo per la nuova misura finalizzata a far emergere imponibile per 1,6 miliardi in due anni da destinare poi al finanziamento di ulteriori tagli alle aliquote Irpef. I giochi per partite Iva, piccolissime imprese e autonomi si apriranno il 15 giugno quando l’Agenzia delle Entrate rederà disponibile il software ai potenziali soggetti interessati.

Come funziona

A partire da metà giugno, i contribuenti interessanti potranno effettuare le verifiche del caso attraverso l’Agenzia. Ci sarà tempo fino al 15 ottobre per aderire e bloccare così le imposte per un biennio. Il pagamento del saldo 2024 avverrà però più tardi. I contribuenti che decideranno di avvalersi del concordato potranno versare il dovuto il 30 novembre sulla base dei livelli di reddito indicati dall’amministrazione finanziaria. La procedura dovrebbe quindi essere abbastanza facile. Ma i dettagli saranno meglio definiti dal Fisco in corso d’opera.

Al momento il vantaggio è che chi guadagnerà più di quanto stimato, potrà tenersi il denaro esentasse. Ma chi guadagnerà meno, dovrà comunque pagare l’importo stabilito con l’Agenzia.

La novità più importante del concordato per le partite Iva sta nel fatto che la procedura è accessibile anche 1,34 milioni di contribuenti Isa che hanno un voto sotto l’8 con un reddito mediamente inferiore del 68,5% rispetto ai competitor ritenuti dal fisco più affidabili in tema di dichiarazione dei redditi. Chi aderirà al concordaro potrà evitare il rischio di controlli, normalmente previsti ogni anno il 5% dei soggetti Isa. Non potrà accedere alla procedura però chi ha un debito con il fisco superiore ai 5mila euro.

Il piano del governo

“Con il concordato preventivo biennale sarà possibile far emergere imponibile che consentirà di ridurre ulteriormente le aliquote Irpef” ha spiegato il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il nuovo Dlgs attuativo della delega fiscale.

“Il concordato preventivo biennale servirà a mettere in condizione questi soggetti di uscire gradualmente dalla non correttezza nei rapporti tributari” ha aggiunto. “Dobbiamo mettere in condizione questi soggetti di adeguarsi gradualmente anche per trovare le risorse che serviranno per completare le fasi successive della riforma” ha proseguito “l’obiettivo è che attraverso l’emersione di questa materia imponibile si possa ulteriormente incidere sulla riduzione delle aliquote Irpef” ha concluso.

Positivo il giudizio dei commercialisti

“Sul tema del concordato preventivo biennale è stata rimossa la soglia di accesso del punteggio ISA pari ad almeno otto, ampliando così la platea dei soggetti potenzialmente interessati al nuovo istituto” ha spiegato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

Inoltre “per il 2024, viene prevista l’opportuna sperimentalità per i soggetti forfettari e viene introdotto un calendario fiscale idoneo a gestire l’ingente mole di adempimenti che si prospettano” ha precisato.

Critico il sindacato

“Noi abbiamo fatto nel mese di novembre scorso ben cinque giornate di mobilitazione sostenendo che in questo Paese il peso delle tasse ricade quasi tutto sui lavoratori dipendenti e sui pensionati. Ci sembra che questo governo non abbia fatto una scelta chiara per combattere l’evasione fiscale e noi continuiamo a pensare che questa scelta vada in quella direzione e cioè che non si combatte l’evasione fiscale e che queste scelte non aiutano la risoluzione di questo problema” ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.