Fondazione Cariplo, anche la Enoc in corsa per la presidenza

Per la Fondazione Cariplo spunta il nome della Enoc

Il nome sembra quello giusto per mettere d’accordo tutti. Per questo, le dimissioni di Mariella Enoc dalla presidenza dell’ospedale Bambin Gesù hanno aperto a una sua possibile candidatura alla guida della Fondazione Cariplo. Dopo settimane di incontri e confronti, infatti, i nomi circolati finora non avrebbero trovato un consenso unanime dei vari “stakeholder” della fondazione azionista di Intesa Sanpaolo. Con circa 8 miliardi di patrimonio, Fondazione Cariplo è la più grande fondazione italiana. Lo scorso anno ha erogato oltre 140 milioni sui territori dove opera.

La procedura per la nomina

I tempi sono stretti: la nomina è prevista per la fine di aprile, mentre il termine per la presentazione delle candidature per i cinque membri della Commissione di beneficienza scade mercoledì 8 febbraio. A fine anno è scaduto il termine per la presentazione delle terne dei candidati per la stessa Commissione da parte di provincie, Regione Lombardia, Comune di Milano, Arcidiocesi e rettori delle università lombarde.

Gli ultimi cinque nomi saranno indicati dalla Commissione uscente in aprile. Ed è proprio tra questi cinque che, si spiega, ci sarà il nuovo presidente. Una volta insediata la nuova Commissione di beneficienza (il 28 aprile prossimo), spetta a questa eleggere il presidente e il consiglio d’amministrazione della Fondazione.

Le dimissioni dal Bambin Gesù

Mariella Enoc è stata vicepresidente della Fondazione Cariplo dal 2004 fino al 2019. Appena pochi giorni si è dimessa dal Bambin Gesù, dove era stata nominata nel 2015, anticipando di qualche mese la scadenza del suo mandato. “Nei giorni scorsi ho incontrato il Segretario di Stato e sabato nel pomeriggio il Santo Padre e ho detto loro che ritenevo utile per il bene dell’ospedale anticipare la fine del mio mandato per potere far sì che la grande impresa di una nuova sede del Gianicolo fosse intrapresa da chi ne avrebbe avuto la responsabilità del compimento”, ha detto la Enoc sulle sue dimissioni.

Anche se, dando la notizia, alcune agenzie hanno sottolineato come la Enoc fosse in lizza per “altri incarichi”. La Enoc è stata anche, fino al 2020, vicepresidente della veneziana Fondazione Cini, presieduta da Giovanni Bazoli.

Gli altri nomi

Al Bambin Gesù, ospedale di proprietà del Vaticano, c’è anche un altro potenziale candidato: l’ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli. Gli altri nomi circolati includono l’imprenditrice Diana Bracco, la dg di Telethon Francesca Pasinelli, il rettore del Politecnico Ferruccio Resta. Sul suo nome, riferisce il Corriere della Sera, sarebbe stata trovata la convergenza tra il sindaco Milano Giuseppe Sala e il governatore della Lombardia Attilio Fontana. Ma non si sarebbe ancora espresso Giuseppe Guzzetti, che ha guidato Cariplo dal 1997 al 2019.