I dispositivi di Neuralink diventano realtà. Lo ha detto durante una presentazione il fondatore della società Elon Musk . Il controverso imprenditore infatti ha affermato che la sua società di interfacce cervello-computer , Neuralink potrebbe impiantare uno dei suoi dispositivi nella testa di qualcuno entro i prossimi sei mesi. In passato aveva detto che anche lui si sarebbe fatto impiantare il dispositivo nella sua.

Durante la presentazione, Musk ha affermato che la società ha presentato la maggior parte dei documenti necessari per una sperimentazione clinica umana alla Food and Drug Administration, che regola i dispositivi medici negli Stati Uniti. In precedenza, Musk aveva affermato di sperare che le prove umane sarebbero iniziate prima nel 2020 e poi nel 2022. Ora, invece, il debutto è slittato almeno al 2023.

Su chi fanno i test