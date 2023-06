Arrestato l'ex direttore delle Dogane Minenna, "patto scellerato" per la riconferma

L’ex direttore delle Dogane, Minenna, arrestato per corruzione

L’ex direttore dell’Agenzia delle dogane e attuale assessore alla Regione Calabria, Marcello Minenna è stato arrestato nell’ambito di una indagine per corruzione sulle forniture di mascherine. Minenna si trova attualmente ai domiciliari. L’indagine, condotta dalla procura di Forlì, coinvolge anche un ex parlamentare della Lega, Gianluca Pini. Pini è stato parlamentare fino al 2018 e attualmente fa l’imprenditore. In tutto sono 34 i provvedimenti cautelari emessi.

Il “patto scellerato”

Secondo gli inquirenti, c’era un “patto scellerato” fra Minenna, ora assessore in Calabria, e l’ex deputato della Lega, Gianluca Pini. Tre anni fa, è scritto nelle carte dell’indagine, Minenna e Pini avevano stretto un “pactum sceleris“. In particolare l’ex parlamentare “prometteva a Minenna di accreditarlo all’interno della Lega Salvini Premier in modo che venisse considerato un uomo di quel partito. Gli prometteva altresì la riconferma della nomina a Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane a seguito del cambio dell’esecutivo, che effettivamente otteneva“.

La riconferma

Minenna dal canto suo, si legge nel capo di imputazione, “accettava le promesse di accreditamento all’interno del partito Lega Salvini Premier e di riconferma della nomina nel ruolo di Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane. In cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica agli interessi privati dell’imprenditore Pini. In particolare, secondo l’accusa, “a fronte delle richieste di intervento di Pini in occasione delle importazioni di merci per il contrasto al Covid-19, Minenna metteva a servizio di Pini l’esercizio della sua funzione pubblica. Sia intervenendo egli stesso con gli uffici territoriali per risolvere le problematiche di Pini. Sia dando ordii ai suoi più stretti collaboratori, dirigenti nazionali dell’Agenzia delle Dogane, di mettersi disposizione” dell’ex parlamentare “per risolvergli i problemi che l’imprenditore aveva in fase sdoganamento della merce ovvero in fase di accertamenti da parte dei funzionari territoriali delle dogane”.

Le forniture di mascherine

L’indagine riguarda vari episodi di corruzione ed è scaturita da un’inchiesta sul traffico di droga. Minenna è stato arrestato nel filone dell’inchiesta che riguarda l’approvvigionamento di mascherine arrivate dalla Cina. E vendute poi alla Regione Emilia-Romagna con il sospetto di pratiche illegali.

L’indagine partita da un sequestro di cocaina

Complessivamente tutta l’attività investigativa ha portato all’esecuzione di sequestri preventivi per un ammontare di circa 63 milioni di euro. L’indagine è partita dal sequestro, nel 2020, di 20 chili di cocaina nascosti in un camion proveniente dal Belgio e diretto a Forlì, di proprietà di due fratelli imprenditori della città romagnola. Nella primavera del 2021, inoltre, la procura aveva ordinato una serie di perquisizioni e acquisizioni di documenti presso l’Agenzia delle dogane, l’Ausl Romagna e una serie di altri uffici.