Draghi regala alla Meloni l’abbonamento a Sky per Palazzo Chigi

L’abbonamento a Sky per la Meloni

Tra i “regali” che Mario Draghi ha lasciato al governo di Giorgia Meloni, oltre all’auto elettrica Toyota ci sono anche dei ricchi abbonamenti a Sky per Palazzo Chigi. La premier e i suoi collaboratori potranno godere della visione probabilmente, considerando l’importo dell’abbonamento, di tutti i canali messi a disposizione dalla pay tv e forse anche di più visto che la cifra che verrà pagata è superiore ad un abbonamento business sottoscritto in genere dalle pubbliche amministrazioni.

La presidenza del Consiglio dei ministri ha rinnovato fino al 2023 tre diversi abbonamenti al costo di 570,96 euro, 837,60 euro e per il pacchetto più ricco di tutti, evidentemente, ben 1.756,80 euro. Cosa preveda questo abbonamento iperbolico alla pay tv in anni in cui gli abbonati a Sky sono in fuga e la piattaforma si affanna con offerte sempre più scontate non è dato saperlo.

Ma si consideri che l’anno scorso l’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, lo scorso anno pagava per un abbonamento 570,96 euro, che il Comune di Rimini nel 2017 versava 351,36 euro e che il Mit, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva chiuso un accordo per 351,36 euro verso la fine dello stesso anno. A Palazzo Chigi i servizi di Sky devono essere plus. Regalo lasciato da Draghi alla Meloni.