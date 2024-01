Allarme maxi rincari Rc Auto: il ministro Urso convoca le compagnie

L’ allarme sui rincari dell’Rc Auto è così forte che si è mosso anche il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Il ministro ha convocato per il 14 febbraio la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sul settore assicurativo. Obiettivo della riunione, cui parteciperanno i principali attori del comparto, approfondire le recenti dinamiche delle garanzie obbligatorie dei veicoli. Bastino pochi dati per fotografare l’entità dell’allarme: a novembre 2023, il prezzo medio delle Rca è schizzato a 391 euro, in rialzo del 7,1% su base annua, come indicano i dati ufficiali l’Ivass, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. A questi, si sommano le statistiche dei vari broker online: in particolare, a dicembre 2023 si registra un premio medio di 458,6 euro, in crescita del 24% sull’anno precedente e sopra quello del 2018.

Le compagnie: ecco i motivi dei rincari

I motivi dei rincari? Per le compagnie assicurative ce ne sono diversi tra cui l’inflazione, l’incremento degli incidenti e l’aumento dei costi delle riparazioni dei modelli incidentati. Sta di fatto che gli aumenti a doppia cifra hanno colpito un po’ tutte le regioni italiane. In particolare, è stata l’Umbria la regione dove si è registrato l’incremento maggiore, pari ad un +37,9%. A seguire troviamo il Lazio, con un aumento del 36%, e la Sardegna con un +34,4%. In senso assoluto, comunque, la Campania si conferma essere la regione più cara: alla fine dello scorso anno assicurare una vettura in media in questa regione costava 1.062,49 euro, cioè il 73% in più rispetto alla media nazionale. A seguire, ma comunque a grande distanza, la Calabria, con un premio medio di 673,07 euro, e la Puglia (665,36 euro). Sul fronte opposto, invece, la regione meno cara è il Friuli-Venezia Giulia con un premio medio 415,92 euro. Troviamo poi il Trentino-Alto Adige, con una tariffa media pari a 443,88 euro, e la Lombardia, dove il premio medio è stato pari a 474,38 euro. Ovviamente si parla in tutti i casi sempre di prezzi medi visto che il costo di una polizza varia, come già detto, a seconda di molti parametri.

I consumatori: rialzi spropositati

Le ragioni delle compagnie non convincono le associazioni a tutela dei risparmiatori che parlano di “un rialzo del tutto spropositato, dice l’Unc che non trova alcuna giustificazione, se non la volontà di aumentare i profitti a scapito delle famiglie”. Il Codacons rincara la dose. “L’aumento complessivo dei prezzi delle polizze – analizza l’associazione – equivale ad un incremento di circa +28 euro a polizza e se si considera che in Italia, in base all’ultimo dato fornito da Ivass, circolano 43 milioni i veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata sull’Rc auto solo per la categoria degli automobilisti raggiungere la maxi-cifra di 910 milioni di euro“. “Si tratta di un segnale pericolosissimo per i consumatori – spiega il Codacons – Questo perché se da un lato gli automobilisti hanno l’obbligo di assicurare la propria autovettura, dall’altro le compagnie di assicurazioni non devono sottostare ad alcun limite tariffario e possono aumentare a proprio piacimento le tariffe ai clienti”. E secondo l’Aduc, i numeri di incidenti e inflazione non “giustificano” la crescita di oltre il 7% delle polizze. In un mercato dove il compratore si trova di fronte ad una forbice di offerte e di concorrenza è molto bassa”. “Questo non è un mercato libero – conclude l’Aduc, – ma organizzato solo per far guadagnare chi offre”.

La presi di posizione delle associazioni si conclude con la richiesta “di convocare la Commissione di Allerta Rapida per affrontare la questione e lavorare insieme per limitare questi aumenti ingiustificati”. Un Sos a cui il ministro Urso ha risposto fissando la data dell’incontro per il 14 febbraio.