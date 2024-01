Balneari e ambulanti, Mattarella firma la legge ma richiama il Governo

Il 30 dicembre 2023 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha promulgato la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022. Oggi, martedì 2 gennaio, ha inviato al Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, al Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni una lettera di osservazioni nella quale sottolinea “i profili di contrasto con il diritto europeo” e rilevando come siano “indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento”.

“Garantire la certezza del diritto”

“Il contesto che viene a determinarsi presenta caratteristiche molto simili a quello oggetto della mia lettera del 24 febbraio scorso. I profili di contrasto con il diritto europeo e con decisioni giurisdizionali definitive accrescono l’incertezza del quadro normativo, determinando la necessità di garantire la certezza del diritto e l’uniforme interpretazione della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

Così come ho osservato riguardo alla vicenda delle concessioni demaniali, ciò rende indispensabili, a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento”, scrive il Capo dello Stato sul ddl Concorrenza, concentrandosi in particolare sulle assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.