Cosa prevede il decreto Aiuti quater

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Aiuti quater. Ma cosa prevede il decreto Aiuti quater? Numerose le misure, dai crediti d’imposta al superbonus fino alle nuove trivellazioni per il gas, e come preannunciato il governo di Giorgia Meloni si è focalizzato sul caro energia con un importo complessivo che supera i 9 miliardi.

Bollette a rate e crediti d’imposta

In base al decreto Aiuti quarter le imprese, residenti in Italia, potranno chiedere la rateizzazione delle bollette di gas ed elettricità. Sono rateizzabili gli importi «eccedenti l’importo medio contabilizzato» nel 2021 per i consumi effettuati dal «primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023» e fatturati entro il «31 dicembre 2023». La rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace. Viene prorogato, inoltre, il credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di elettricità e gas «anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022».

Accise carburanti

La riduzione delle accise sui carburanti (in scadenza il 18 novembre) e l’Iva agevolata al 5% sul gas per autotrazione sono prorogati fino al 31 dicembre di quest’anno. Lo sconto, quindi, è di 25 centesimi al litro (30,5 considerando l’Iva) per benzina e diesel e di 8 centesimi al kg per il Gpl.

Tetto al contante

Salirà a 5mila euro il tetto entro cui è possibile pagare in contanti. Dal primo gennaio 2023 sarebbe sceso a mille euro. C’è poi il bonus fino a 50 euro per l’acquisto di registratori di cassa telematici. Il contributo è destinato ai commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. I contributi sono in credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore.

Fringe benefit

Sale da 600 a 3 mila euro la soglia dei premi esentasse che le imprese potranno concedere ai dipendenti come fringe benefit per pagare le bollette. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche non concorreranno dunque a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3 mila euro.

Imu 2022

Stop alla seconda rata Imu del 2022 per gli immobili nella categoria catastale D/3, e cioè teatri, cinema, sale per spettacoli e concerti, a condizione che i proprietari siano anche gestori dell’attività lì esercitata.

Superbonus

Novità anche il superbonus edilizio. Ecco cosa prevede il decreto Aiuti quarter. Nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico scenderà dal 110% al 90%. L’agevolazione sarà confermata anche per gli immobili unifamiliari, ma con un limite di reddito, variabile in base a una sorta di quoziente familiare.

Infine, c’è da registrare l’annuncio del ministro della P.A. Paolo Zangrillo, il quale ha detto che è stato raggiunto un accordo sul contratto del comparto Istruzione e Ricerca con un aumento medio di 100 euro per i docenti.