Def, Giorgetti: "numeri interessanti". Ma l'Unione non farà sconti sul defciit eccessivo

Il pericolo manovra correttiva dovrebbe essere scampato grazie all’addio al Superbonus. Ciò non risparmierà all’Italia una procedura per deficit eccessivo a causa di un rapporto deficit/pil al 7,2% a fine 2023. E questo anche a dispetto del fatto che, come ha spiegato il ministro del Tesoro Giancarlo Giorgetti, nel Docomento di economia e finanza (Def) “ci saranno numeri interessanti”. La ragione? Il ritorno del Patto di Stabilità che creerà non pochi problemi alle amministrazioni locali con la prospettiva di un’ulteriore sforbiciata ai servizi per i cittadini.

“Essendo terminata a fine 2023 la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita introdotta a seguito della pandemia e prorogata per via della crisi energetica in base all’indebitamento netto registrato dall’Italia lo scorso anno è scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro come di diversi altri Paesi” ha spiegato Giorgetti in audizione dinanzi alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul DEF e sulla riforma della governance europea.

Il Def sarà approvato prima del 10 aprile

Sulla base di questa situazione, il min istro ha spiegato che il Documento di Economia e Finanza, in arrivo Parlamento nella prima decina di aprile, “sarà più leggero” e terrà conto “della attuale fase di transizione” della governance europea e dell’impossibilità di attuare sforamenti. “Fare il Def con lo specchietto retrovisore oggi è molto utile, molto più che affidarsi ai voli pindarici della programmazione in un contesto complicato.”, ha notato Giorgetti rispondendo ad una domanda ed aggiungendo “lo faremo come la commissione Ue ci ha chiesto di fare e sarà un po’ differente dal passato”.

In questo quadro, il debito pubblico “per evidenti ragioni di sostenibilità” richiederà “la massima ponderazione delle risorse da destinare alle singole politiche” e quindi la necessità di “misurare e monitorare gli effettivi benefici di ogni singola spesa”. Un processo – ha precisato – che “non si traduce in austerità”. Detta in altri termini, non c’è trippa per gatti. E la prospettiva con il ritorno del Patto di Stabilità è stringere ulteriormente la cinghia soprattutto se i fondi del Pnrr non diventeranno un volano di crescita capace di portare denaro fresco nelle casse pubbliche.

Bruxelles chiama, Roma risponde

Sulle cifre in ballo, Giorgetti ha spiegato: “Noi facciamo le cose in base alle istruzioni che abbiamo ricevuto, in un contesto in cui tutte queste regole non sono ancora declinate e precisate e non si possono applicare, ma questo era facilmente prevedibile, data la complessità delle medesime e la situazione complessa di natura esterna”. Nessuno sforamento possibile.

Secondo le prime indiscrezioni, riportate da IlSole24Ore, Il Def prevede che nel 2025, il Pil crescerà dell’1,2%, meglio dell’1% atteso quest’anno. Il disavanzo nel 2024 dovrebbe rimanere sotto al 4,5% del Pil (vicino al 4,3% stimato a ottobre) e molto sotto al 7,2% al momento indicato per il 2023, per scendere ulteriormente sotto il 4% l’anno prossimo. Le cifre non sono quindi lontane dalla Nadef e l’esecutivo punta a una revisione molto limitata delle stime costruite a ottobre, rinunciando a due decimali quest’anno e ad altrettanti il prossimo (per il 2026 era già previsto l’1%), in quest’ultimo caso anche per andare incontro alle osservazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio.

Senza crescita, non si può ridurre il debito

Il problema è che l’ottimismo di Giorgetti potrebbe non essere condiviso a Bruxelles. Tanto più che l’Unione non ha intenzione di fare sconti sul rispetto dei parametri del Patto di Stabilità che resta una vera e propria Spada di Damocle per l’intero Paese. Secondo l’Istat, infatti, nel 2023 il raporto debito/pil ha raggiunto il 137,3%. E se l’economia non decolla e i tassi d’interesse non scendono, è davvero difficile immaginare una riduzione del debito. Poco importa che il governo opti per le privatizzazioni da cui intende incassare circa 13 miliardi. Una goccia nel mare anche solo in confronto agli 80 miliardi di interessi sul debito pagati dal nostro Paese ogni anno.