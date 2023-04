Def, il governo va sotto alla Camera. In Cdm saldi invariati

Il governo va sotto alla Camera sul Def

Sei i voti mancanti che aprono un incidente sul percorso del documento in cui è previsto una taglio del costo del lavoro in agenda per il primo maggio. Assenti il 16,7% dei deputati della Lega e il 20,5% di quelli di FI, ma solo il 4,2% di quelli di FdI. Per il premier Giorgia Meloni, si tratta di “brutto scivolone, una brutta figura, ma non vedo segnali politici”. “Il Def verrà approvato dal parlamento nei prossimi giorni, nelle prossime ore, manterremo il nostro impegno”. Incluso il consiglio dei ministri previsto il primo maggio che resta confermato.

Intanto, subito dopo il voto, è stato convocato un consiglio dei ministri lampo per discutere dello scostamento di bilancio. Alla fine della riunione, il governo ha fatto sapere che il Def non ha subito modifiche rispetto a quello gia trasmesso. E’ stata variata solo la Relazione sullo scostamento di bilancio.

Restano confermati i saldi di finanza pubblica

Tutto come già riportato dal Documento di economia e finanza 2023. La nuova Relazione sottolinea le finalità di sostegno al lavoro e alle famiglie oggetto degli interventi programmati per il Consiglio dei ministri già fissato per il 1 maggio. L’Aula della Camera esaminerà nuovamente il Def domattina (28 aprile) a partire dalle 9. Le dichiarazioni di voto, in diretta tv, scatteranno dalle 10. Il voto sulle risoluzioni dovrebbe arrivare intorno alle 11.30, come ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto il testo verrà esaminato nuovamente prima in commissione. Al Senato “si voterà domani (28 aprile) alle ore 14 e si inizierà subito in diretta tv” come ha annunciato Ignazio La Russa, presidente del Senato, intervenendo in Aula a palazzo Madama. Proprio mentre il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, sarà a Stoccolma per una riunione dell’Ecofin.

C’è preoccupazione fra i commercialisti

“Preoccupa che il governo abbia avuto un problema di maggioranza rispetto al Def, in merito al quale auspichiamo una sostanziosa riflessione interna. Probabilmente è necessaria, da parte dell’esecutivo, un’ulteriore analisi su quanto accaduto, non possiamo assolutamente perdere altro tempo rispetto a tutti quelli che sono i temi fiscali ed economici. Il Paese non può permettersi di arretrare sulla riforma e sulle iniziative di sviluppo economico, è in gioco il futuro dell’economia italiana” ha detto Matteo De Lise, presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il 60° Congresso Nazionale dell’associazione, in programma oggi e domani a Palermo, presso il Teatro Massimo.

“La categoria dei commercialisti ha scommesso su questo governo e auspica una rapida soluzione rispetto alla bocciatura del Def”, rimarca De Lise. “La riforma del fisco italiano non è più rinviabile, parliamo di un sistema che attende da decenni una semplificazione che possa cambiare e migliorare la quotidianità dei cittadini e dei commercialisti. Oggi il calendario fiscale prevede 1458 adempimenti l’anno, è evidente che qualcosa non funzioni”.

Focus anche sulle proposte dell’opposizione per un documento condiviso

Il presidente dei giovani commercialisti sottolinea come “l’esecutivo dovrebbe guardare anche alle proposte che arrivano dalle opposizioni, che in alcuni casi sono giuste e legittime. Forzare la mano potrebbe essere un grave errore di metodo, lo abbiamo visto già col precedente governo, perché una riforma che rappresenti soltanto una parte del Parlamento non avrebbe futuro”.