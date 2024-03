Digitale, caos passaporti dietro l'angolo

Da un lato c’è lo sforzo che il governo sta facendo per digitalizzare il Paese, dall’altro le resistenze amministrative. Succede persino con il passaporto elettronico proprio mentre l’esecutivo lancia la campagna di promozione della Carta d’Identità Elettronica. Con il rischio caos in questura dietro l’angolo. E Bruxelles che intanto sforna nuove regole per il portafoglio elettronico dei cittadini. Ma andiamo per gradi.

Odissea passaporto elettronico

Per ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto elettronico bisogna prenotare un appuntamento digitalmente. E già qui iniziano i dolori. Se è vero infatti che la Cie è in mano a 48 milioni di italiani, è altrettanto vero che i cittadini italiani sono poco più di 59 milioni. Benchè esista anche Spid, non c’è riscontro del fatto che la popolazione sia interamente coperta da Spid o da Cie. Per non parlare del fatto che le persone più anziane sono penalizzate per essere meno “tecnologiche”. Risultato: al momento in Questura c’è ancora la fila di chi vorrebbe un appuntamento per così dire “tradizionale”.

Le banche dati pubbliche non si parlano

Una volta entrati nel portale della polizia dello Stato, il richiedente deve inserire nuovamente tutti i dati pur essendo identificato da Spid. L’ennesima ripetizione che si verifica perché le banche dati della pubblica amministrazione evidentemente ancora non si parlano. Ma il peggio è che i posti disponibili per gli appuntamenti sono estremamente limitati e si possono prenotare uno alla volta.

Una corsa ad ostacoli che come in un videogames deve anche necessariamente essere completata nel giro di quindici minuti, inserimento dati incluso. Impossibile effettuare la prenotazione genitori e figli assieme. Vale il principio uno vale uno. Così il cittadino è costretto a bloccare l’appuntamento che può, generalmente di mattina, perdendo una giornata di lavoro per sé e altrettante di scuola e di lavoro per ogni figlio.

Il giallo del bollettino postale

Superato lo scoglio della prenotazione, il sistema invia una mail con la documentazione da presentare, la marca da bollo e l’indicazione dell’importo da pagare via bollettino postale. E qui viene il bello perché nel mondo della pubblica amministrazione italiana digitale non è prevista la possibilità di pagare un bollettino postale digitale, ma bisogna necessariamente andare a fare la fila alla Posta.

Unica consolazione: se si è pagato digitalmente al ministero del Tesoro il contributo di 42 euro e 50 centesimi, dopo aver nuovamente pagato il bollettino cartaceo tradizionale in Posta, si può ottenere il rimborso per l’importo versato in più compilando un modulo.

Interpellato il ministero sui tempi di introduzione del bollettino postale telematico per pagare il dazio, il Tesoro ha spiegato che sono in atto verifiche amministrative e contabili. E che ancora non c’è una data dalla quale la polizia dello Stato potrà accettare anche il pagamento telematico. Resta poi da attendere un mese per il rilascio del passaporto elettronico che è una sorta di duplicazione di Cie e Spid che però consente anche di viaggiare oltre i confini comunitari.

Intanto alle Poste al via il progetto passaporto

Per tentare di risolvere il caos, dall’11 marzo è infatti possibile richiedere o rinnovare il passaporto negli uffici postali. La fase sperimentale coinvolge però solo 7 mila sedi in comuni con meno di 15 mila abitanti. In compenso interessa una popolazione di oltre 16 milioni di italiani. Ma a regime Poste punta ad estendere questa possibilità anche nelle città più grandi.

A Bruxelles si studiano le prossime tappe

Mentre gli italiani annaspano di fronte alla burocrazia elettronica che non riesce a soppiantare quella tradizionale, l’Union europea ha varato un nuovo regolamento. Si tratta dell’eIDAS 2. Che cosa prevede? “L’Unione chiede l’introduzione dell’ IT Wallet, il Sistema di portafoglio digitale che dovrebbe far sentire i suoi effetti nel giro di dodici mesi” spiega l’avvocato Andrea Lisi, esperto in diritto applicato all’informatica e protezione dei dati, nonché componente del Comitato di esperti in materia di innovazione creato dal sottosegretario alla digitalizzazione Alessio Butti.

“All’interno del portafoglio elettronico finiranno tutti i nostri dati, inclusi quelli sanitari e sarà possibile effettuare anche i pagamenti. Si tratta in sintesi di una sorta di macroidentità” conclude l’esperto. E cioè un sistema che a medio termine potrebbe anche mandare in soffitta Cie e Spid. Sempre che la burocrazia italiana lo consenta, naturalmente.