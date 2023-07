Elezioni, la Spagna vira a destra. Vince il Pp, ma non c'è la maggioranza assoluta

Vittoria netta per il blocco di destra nelle elezioni in Spagna

Dalla tornata elettorale non c’è però nessuna maggioranza assoluta. Lo spoglio dei voti al 94,4%assegna 136 seggi al Pp di Alberto Nunez Feijóo e 122 al Psoe del premier Pedro Sanchez. Vox non riesce ad andare oltre i 33 seggi e Sumar si ferma a 31. Nessuno dei due blocchi di conseguenza riesce a raggiungere la maggioranza di 176 seggi. quello di destra si ferma a 169 seggi, quello di sinistra a 153.

Presto il nuovo governo

Come riferisce il giornale spagnolo El Mundo, il leader del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistito durante in suo intervento dopo il voto sulla sua intenzione di formare un governo. Ha chiesto agli altri partiti politici di non bloccare un eventuale governo del Partido Popular. Inoltre, Feijóo ha ribadito che dovrebbe essere lui a governare perché è stata la lista più votata alle elezioni generali del 23 giugno.

“Lo scenario politico che si sta aprendo adesso è molto incerto. Le due formazioni di destra – PP e Vox- hanno 169 seggi e ne mancano sette alla maggioranza assoluta. Feijóo, facendo uno sforzo negoziale, potrebbe riuscire ad aggiungere altri due deputati al suo computo con il seggio conquistato dall’Unión del Pueblo Navarro e, con molto più impegno, quello conquistato dalla Coalición Canaria” spiega il giornale spagnolo.

“Quest’ultimo sarebbe particolarmente difficile perché questo gruppo ha sempre dichiarato che non avrebbe sostenuto un governo che includesse Vox. Il tandem della sinistra – Psoe e Sumar – ha ottenuto 153 deputati, due in meno rispetto a quelli che Psoe e Unidas Podemos hanno aggiunto in questa legislatura. Tuttavia, con l’intero ventaglio dei partiti del cosiddetto blocco delle investiture Sánchez, arriverebbe a 172 seggi, uno in più rispetto al blocco di destra” precisa.

Sullo sfondo lo scenario alternativo con la sinistra che torna in sella

Sebbene Alberto Núñez Feijóo abbia vinto le elezioni, Pedro Sánchez potrebbe governare di nuovo formando una nuova alleanza contando sull’astensione di Junts, la coalizione di Carles Puigdemont. La distanza tra le prime due formazioni del Paese è di soli 14 seggi. I popolari hanno ottenuto 136 deputati, 47 in più rispetto a quattro anni fa quando il capogruppo era Pablo Casado. Ma la rimonta è avvenuta a scapito di Vox. I socialisti sono riusciti ad evitare il peggio salendo di due deputati rispetto ai 120 ottenuti nel 2019.