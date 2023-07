Ex Ilva, il governo cerca un partner per "liquidare" ArcelorMittal

Il governo cerca un partner per l’ex Ilva

Il governo è orientato a cercare un nuovo partner industriale per il rilancio degli impianti dell’ex Ilva dopo le frizioni continue con il socio ArcelorMittal. Un passaggio centrale si è avuto oggi, con l’approvazione in Senato di un emendamento del governo che favorisce la chiusura della procedura d’infrazione Ue sullo stabilimento di Taranto. La chiusura della procedura, secondo quanto ricostruito, rimuove gli ostacoli alla salita nel capitale di Acciaierie d’Italia da parte di Invitalia prima della scadenza del 2024. Le valutazioni sulle modalità di uscita dall’accordo con ArcelorMittal “sono in corso”, spiega una delle fonti interpellate. Al momento però, si spiega, non c’è un nuovo partner pronto anche se sono in corso contatti con vari operatori del settore.

Il rinvio al 2024

Nel maggio del 2022, l’accordo per la salita di Invitalia al 60% di Acciaierie d’Italia holding è stato prorogato di due anni al maggio del 2024. Nel frattempo però, nel febbraio scorso, la stessa Invitalia ha iniettato 680 milioni di euro in conto aumento di capitale per far fronte alle necessità dell’impianto.

Lo scontro con ArcelorMittal

Il clima tra Invitalia e ArcelorMittal è teso da mesi. All’assemblea di bilancio di Adi holding, pur votando a favore dell’approvazione dei conti 2022, Invitalia fa mettere a verbale quello che è a tutti gli effetti un duro atto d’accusa nei confronti della gestione dell’ex Ilva. Il bilancio, si legge nel verbale, “incorpora proiezioni economico finanziarie mai precedentemente sottoposte ai soci e che il socio Invitalia si riserva di valutare in tutti i loro elementi“. Tali proiezioni “incidono di fatto sul piano industriale allegato all’accordo d’investimento senza che siano state oggetto di comunicazione ai soci firmatari dell’accordo stesso”.

Il nodo delle risorse finanziarie

Informazioni, secondo il rappresentante di Invitalia, “fondamentali in termini di garanzia della continuità aziendale avendo una diretta incidenza sugli impegni assunti dalla società con Ilva spa in amministrazione straordinaria”. Il riferimento è all’acquisto degli impianti, adesso in affitto, “qualora si realizzassero le condizioni previste nel contratto”. Informazioni utili “per entrambi i soci”, prosegue il verbale. Anche per la “necessità di conoscere se la recente iniezione di liquidità (i 680 milioni di febbraio, ndr.) sia risolutiva delle esigenze della società, come sembrerebbe dalle proiezioni economico finanziarie che evidenzierebbero un cash flow in pareggio nel 2024. Ovvero se siano necessari ulteriori interventi”.

L’emendamento per chiudere le infrazioni Ue

L’emendamento approvato in Senato agevola la chiusura della procedura di infrazione pendente sullo stabilimento Ilva di Taranto. Relativa alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l’impatto ambientale dello stabilimento, in violazione della direttiva relativa alle emissioni industriali.

“Nel dettaglio, l’intervento normativo – spiega Palazzo Chigi – consente di proseguire nell’attività di modernizzazione e di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di Taranto, a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione, in attuazione del Piano di risanamento ambientale e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti i criteri per attuare progetti di decarbonizzazione, con indicazione dei termini massimi di realizzazione. Inoltre, ulteriori progetti di decarbonizzazione potranno essere presentati dal gestore con oneri a proprio carico esclusivo”.

Cessazione dei rischi

“La nuova disciplina – prosegue Palazzo Chigi – prevede che tutti gli obblighi previsti in capo al primo acquirente dello stabilimento dovranno essere rispettati anche dai successivi acquirenti, fino a quando non venga accertata la cessazione dei rischi connessi alla produzione. In questa maniera, l’emendamento assicura che la gestione dell’attività avvenga nel rispetto della normativa ambientale. In tal senso, l’emendamento approvato oggi in Senato coniuga l’esigenza di garantire la continuità dell’attività produttiva, la salvaguardia dell’occupazione e la tutela dell’ambiente e della salute di cittadini e lavoratori. Infine, in coerenza con il recente orientamento del Consiglio di Stato, si provvede a coordinare la disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale e quella contenuta nel Testo Unico degli Enti Locali relativamente alle ordinanze contingibili ed urgenti, evitando sovrapposizioni di competenze e di valutazione”.